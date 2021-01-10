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中原女人（五○）

張幸

她厚著臉皮，敲開隔壁鄰居的門，說願意付費，借用他家的水電。

饒是這樣，還是照常規標準，打掃得乾乾淨淨，照常規價格收費。

沒多久，幾個月不在的房主回來了，找到她，要求看她的營業執照、公司規模和機器。營業執照現成的，公司辦公室就在她家，員工有幾個人、機器有幾台，她簡單向他介紹了一下。心裡納悶，沒有哪個客戶問那麼多、那麼細，難道她清潔他家做出什麼問題了？

這人說，他是一個養老院的負責人，他們正在找可以長期合作的清潔公司打掃養老院。如果她的公司願意做的話，先簽半年合同。

天上掉下一個大餡餅，差點把她砸暈了。她連忙應承，能做能做。

從這裡開始，她的公司算是上了軌道。小帥從汽修店辭了職，正式加入她的公司。機器設備漸漸有了一定規模，該租的租、該買的買。人員擴招了──都是中國人，長期跟她一起工作的員工都成了她在異國他鄉的親朋好友。

她從事必躬親變成了管理人員，說實話，她更願意去出力氣幹活。讓她去管收款、算帳、交稅、分配工作、調度人員，夠她頭疼的。她一口爛英文，跟客戶、會計師、稅務局用英文打交道，經常得事先演練一遍再拿電話。

但小帥不願意幹，比她還嫌煩。他倒是接過電話落實過幾單業務，可給客戶報的價低得只夠付工人工資。他從來不會從公司的立場考慮，只當自己是員工。

小帥不記事，一問三不知。答應客戶的事又給忘了，壓根不是當管理人員的料。

那些一開始見小帥是本國人，跳過她專找小帥的客戶們，往後都回過頭來找她了。她經手的事從來不會掉鏈子出紕漏。（五○）

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