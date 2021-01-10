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千里萬里（一七）

桑文鶴

她苦笑著說：「章執騫是我的初戀，我為了他做過好多傻事。他比賽那年，為了幫他祈福，我不眠不休地一晚上摺了八百八十八隻紙鶴。可是送給他的時候，他看都沒看，就扔到了一邊。現在想想，自己真是傻，我做的那些事，也只是把自己感動了而已。」

「你說他參加比賽，是什麼比賽呢？」

「是什麼科學競賽，聽起來很高深的。章執騫的理科成績一直都是出類拔萃的，高中的時候就參加過全國物理競賽，還得了二等獎呢！」

事到如今，提起章執騫的出色，「橘子香水」臉上依然還有與有榮焉的神采。

「那你最後一次見到章執騫，是什麼時候？」

「我剛上大三的時候，我在外面找實習的機會，在大街上偶遇了他一次。他看起來精神狀態很差，我差點都沒有認出來。後來我跟以前的同學打聽了一下，那個時候他已經去了一家什麼科研開發公司下屬的研究所裡工作了。那天我們也就是簡單寒暄了幾句，沒說什麼特別的。」

「從那以後，就再也沒有聯繫過？」

「橘子香水」長嘆一口氣，「再有他的消息，就是在網上看到了他跳樓自殺的新聞。我一開始不敢相信是他，確定了以後，我都哭了。」她的聲音又有了一點哽咽。「雖然我現在要結婚了，但章執騫畢竟是我第一個喜歡過的人，這種心情你能理解吧！」她嘆了口氣，「真不敢相信，他已經不存在這個世界了。也許在另一個時空裡，他能幸福吧！」

「橘子香水」把杯中的咖啡一飲而盡。（一七）

咖啡

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