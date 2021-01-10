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莫麗珠出國記（八）

陸蔚青

蕭蕭說：哪有什麼主人？那個人穿了兩件冬裝來，舊的一件掛在椅子上，好的那件自己穿走了。

莫麗珠恍然大悟，原來是金蟬脫殼。就說：外國人也逃單？蕭蕭冷笑說：這世界只有好人和壞人，哪有什麼外國人、中國人。

晚上回家，莫麗珠將這一齣金蟬脫殼的故事講給家人聽，講完了對皮特說：咱們中國人可不幹這個。

皮特說：好人都不幹。

莫麗珠想起蕭蕭說的話，想孫子小小年紀，倒比自己眼界寬闊，知道種族並不能限制人，各種膚色下面，流的都是同樣的血。忍不住在皮特臉上狠狠親一口，皮特嫌疼，哇哇大叫起來。

3

讓莫麗珠難過的事情，發生在臨近聖誕節的時候。那時她已經在富泰茶樓打了兩個月的工，適應了茶樓工作，打工生活變成了新常態。

這是莫麗珠到加拿大之後第一個聖誕節，她對此充滿憧憬。莫麗珠看到街上掛起的彩燈，大黑狗家門上掛上了聖誕花環，電視裡開始播廣告，各種各樣的禮物，從帽子、手套到睡衣、睡褲。所有東西都在打折，聖誕老人穿紅衣服、背著禮品袋，麋鹿馬車飛上天空。莫麗珠也想多賺一些錢，到了十二月，兒子、兒媳都放假了，小孫子也放假了，那時候一家人可以在一起過節了。

但是徐偉民說他想去美國，這讓莫麗珠有點驚訝。徐偉民說，趁聖誕節，他去美國打兩周工。美國這時候餐館忙，他的朋友在紐約開餐館。

他這樣說時，小米的臉色變得很難看，白皙的臉變得青灰。

小米說：哪裡不能打工，難道只有美國有餐館？

徐偉民說：我還不是為了這個家。聲音也大起來。（八）

美國 聖誕節 中國

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