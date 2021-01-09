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千里萬里（一六）

桑文鶴

她雖然沒能考取他的大學，可他們倆的大學相隔不遠。所以做為一個黏人的學妹，她時不時會去他的大學裡找他。

「你不知道，從高中的時候開始，喜歡他的女孩就很多。那個時候我為了接近他，參加了學校的網球俱樂部，其實我運動根本不行，充其量就是板凳隊員。有一次，我們網球隊去外校比賽，我終於有了和他獨處的機會。回去的路上，有個女孩一直跟著我們，眼睛一直盯著他看，後來還莫名其妙地哭了。我問他認不認識那個女孩，他說不認識。後來我們上了公交車，她沒跟上來，就站在車底下看著我們。不，準確地說，她一直看的都是章執騫。現在想想，說不定就是一個迷戀他的跟蹤狂，真是恐怖。」

她自己對章執騫的迷戀，結束於幾年前。那個時候，章執騫看穿了她的心思，於是明確地告訴她，自己愛上了一個女孩。但對於這個女孩的信息，他卻是不願意透露。為了這個，「橘子香水」還喝醉了酒，跑到他的面前哭。可章執騫不為所動，打了一輛出租車，讓舍友的女友幫忙，把女孩送回了她自己大學的宿舍裡。

「他從來沒有跟你說過，關於那女孩的任何信息嗎？」我問「橘子香水」。

「沒有。我只知道，他對那女孩很好，願意獻出一切的感覺。每次提起她，他的眼神裡都有光彩。不過，好像他的愛沒有得到相對的回應。那女孩好像對他一直都是淡淡的。」

「他們沒有在一起過嗎？」

「據我所知，應該沒有過。不過也沒有把章執騫拒於千里之外。就是吊著唄，要不然是狐狸精呢！章執騫也吃這一套，一個願打，一個願挨。」（一六）

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