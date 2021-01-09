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莫麗珠出國記（七）

陸蔚青

莫太一邊在大廳裡賣食物，偶爾也會向那個西洋人瞟上一眼。這一早晨，莫太就見到三、四個中西家庭。靠左上方的一張桌子，是一大家子人，四世同堂。坐在上首的是一個滿頭白髮的小老太太，只比桌面高出一點。挨著她的大概是兒子、兒媳，都有六、七十歲的樣子。兩對小夫妻領著三個孩子，那洋女婿坐在座中格外顯眼，生得一臉絡腮紅鬍子，人高馬大，一手舉著一個小孩子。小孩子在他身上，好像小猴子。

那邊廂是一對中女西男，雖然女人是亞洲臉，兩個人倒都是濃眉大眼、大嘴巴，胖瘦也相似。莫太想，他們一定是生活很多年了，才能換來這樣的夫妻相。見那一對相對而坐，相互夾菜，莫太心中突然生出一縷酸澀。想起丈夫老徐去世多年了，都沒熬到退休。她想如果老徐活著，兒子一定比現在過得好些，老徐是個有計畫、有主意的人。

等到莫太轉一圈回來時，那個西洋人已經不見了。莫太問蕭蕭，蕭蕭說那人打過招呼了，說下樓看看他朋友來沒來，一會就上來。蕭蕭一邊說，一邊忙著做事情，她今天站在櫃檯裡面，照料炒河粉、油條、麻團，裝盒飯。

又過了十幾分鐘，那西洋人還沒有回來。莫太說：那個人怎麼還沒有回來？

老闆娘聽了，就走過來，掀開那些小籠屜，見每一種食品都被咬得殘缺，有的只咬了一口，也不說話，逕直往下撤盤碟。又將那半舊的呢大衣和長圍巾，都掛在衣架上。

蕭蕭嘆一口氣，說這是吃了霸王餐，不付帳就跑了。

莫麗珠問：這衣服的主人呢？（七）

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