王幼嘉／圖

米亞考進竹林鎮中學的時候，她的哥哥納多離開那裡已經快七年了。納多在那裡混了兩年，到了第三年徹底混不下去，和體育老師在操場上痛痛快快地幹了一架，隨即被開除了。納多從學校出來，沒有直接回家，而是爬上一輛去西部的運貨車。

當米亞進入那所大樟樹下的學校，納多的故事早已無人提及。那年頭，和體育老師打架，並被開除的人實在太多，哪一屆都不缺這樣的人。

現在，上了中學的米亞，每次路過學校門口的水泥橋，總會看見大小混混們倚坐在水泥欄杆上，對著過往女同學大聲起鬨、吹口哨，並發出尖叫聲。米亞總要小跑著快速經過那裡，越是這樣，他們越感到興奮。

有一天，米亞聽見自己的名字被人用一種滑稽的聲調，大聲喊叫出來。她驚嚇不已，好像一個天大的祕密被洩漏了。那些混混大多高她一屆或兩屆，也有社會上的人──他們大都也是從這個學校畢業，或者還沒等到畢業，就被開除了。這些人中或許就有納多的同黨，別看他們在外面頭髮梳得光溜、皮鞋擦得發亮，在家裡可什麼事情都做得出來。

「俞六」這個名字被米亞所知，就是因為這些混混們，他們對這個女孩的談論引發了她的好奇。很快，米亞推斷出「俞六」是個女生，長得漂亮、性子活躍，成績不見得好，或許還很差。

可開學典禮後不久，校長在國旗下講話，表揚了高年級同學中，有人得到數學競賽名次，其中就有一個叫「俞六」的人。那時，她還是不相信這個「俞六」，就是混混們口中的「俞六」，或許只是同名者。

後來，小學同學海莉告訴米亞，她的表姊叫俞鷚，而不是「俞六」。她把「鷚」字在米亞的手心裡，寫了好幾遍。

連戶口本都改過來啦！可費了不少勁呢。

派出所的人都拿她沒辦法，三天兩頭往那裡跑。

為了這個名字，她媽罵她可凶啦！

沒錯，就是她得了全縣數學競賽二等獎。

──那時候，米亞還不認識「鷚」這個字，不知道什麼意思。右旁是個「鳥」字，不像是一個人的名字，倒像是一隻鳥的名字。查了詞典，果然，「鷚」就是鷚屬鳥類的統稱，具淺褐色條紋，又名田野百靈。

那段時間，校園裡很流行交筆友，很多人在給筆友寫信的時候會用筆名。筆名可以有很多個，隨便取、隨便換著用，可誰也不會去派出所改名。只有俞鷚這麼做了，非改不可，還說自己的名字自己作主。

不久，米亞開始在校園廣播裡聽到俞鷚的聲音。俞鷚是播音員，每天在廣播裡，至少要出現三次以上，一次是課間操、一次是下午的眼保健操，還有就是各類失物招領、學校通知等，都是由俞鷚負責播報。她的聲音談不上有多好聽，但很柔和、很自然，絕不會讓人感到厭倦。不像有些女孩捏著嗓子說話，大概還在學習如何不多不少，只露八顆牙齒呢！

可以說，俞鷚是校園名人，很多人都認識她。沒過多久，米亞也認識俞鷚了。那天放學路上，米亞看見一個身形高䠷的女孩，走在馬路對面的樹蔭下。女孩束一個馬尾辮，頭髮很長，都快要垂到腰際了。

海莉告訴她：瞧，那個人就是俞鷚。

那天，俞鷚穿一套綠色的燈芯絨質地的衣服。衣物表面有一種毛絨絨的質感，讓人想起菊花葉子表面的那層絨毛。連頭繩也是同色系的鮮亮的綠，好像春天枝頭上剛剛冒出的新芽。米亞的眼睛亮了，漂亮女孩很多，可她從來沒有見過那麼講究的人。

如果說海莉是一個漂亮的、好看的女孩，那俞鷚可以說是──美。俞鷚的出現，讓米亞第一次意識到「美」這個詞語的存在。更讓她吃驚的是，俞鷚笑的時候竟露出八顆牙齒，不多不少，正好八顆。

米亞開始為俞鷚感到擔憂，因為那些小混混還在不斷地提這個名字，其中有一個混混據說給俞鷚寫過情書。當然，用海莉的話說，俞鷚怎麼會搭理這些小混混呢，她將來可是要考名牌大學的呀！但海莉馬上又說，有人送給俞鷚一片鷺羽，就是混混中的某個人送的，她非常喜歡。

米亞從沒有見過鷺羽，她只有一些鵝毛，還有一個鵝毛毽子。上初中後，她不再喜歡鵝毛毽子和彩色糖紙。現在，她最想得到的是貝殼、口琴、吉他、電影 海報、詩集，還有鷺羽。每過一段時間，她喜歡的東西就要變一變。（一）