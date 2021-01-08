孩子出生會有很多額外花費，她和小帥兩個人都是辛苦的打工者，拿著很低的時薪，怎麼養活寶寶？什麼時候才能把丫丫接過來？她想創業開公司的願望愈發強烈了。

雖然懷著孕，但仗著身體好，她堅持工作。不過辭了麵包廠的活兒，專心做清潔工。她跟清潔公司的經理商量：「以後公司拖地的拖布我可以帶回家免費清洗，不用送出去花錢洗。做為交換，能不能把公司的機器在空閒時借給我用？」

經理一口答應。醫院的清潔是承包給清潔公司的，她被分配了幾個病區，自己使用一套吸塵工具。

因她工作賣力、幹活利索，經常有醫生護士問她：你休息時，能不能幫我做家裡的清潔？

不只一兩個人問她，她漸漸動了心思。客戶是現成的，從這裡起步，開始創建自己的事業，不是最好的開端嗎！

現在買不起機器，就以勞代租。回家用洗衣機洗拆卸式的拖布，第二天早上帶過來，不費她什麼力氣。只需要買個二手洗衣機，專門洗拖布就行了。何樂而不為？

她這樣一直工作到分娩前夕。那天早上她覺得有些動靜，算算日子是時候了。但她知道生起來沒那麼快，還是照常去上班了，反正上班也是在醫院。

晚上交班時，經理看她挺著碩大的肚子，問她預產期是什麼時候。她說就是這兩天，經理大驚：「那你還來上班？」

她不緊不慢地說：「我這就去住院。」（四八）

➤➤➤中原女人（四七）