「我不明白這背後的動機，也許是一場變態的科學實驗？我大概是你們實驗的一個樣品？而章執騫的輕生，也許也和這件事有關。也許是畏罪自殺？」我冷笑了一聲。

「你認為我們能從這件事裡，獲得什麼好處？」顯然我的話讓小覃生氣了，她的聲音也變得尖銳了起來。

「我不知道，但是我想知道。章執騫已經死了，所以，只能請你們告訴我。」

這確實是我最大膽的猜測了。我沒有任何證據來支持我的推論，有的，只是一些零零散散的記憶碎片，和從「橘子香水」那裡聽到的一些關於章執騫的回憶。

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和「橘子香水」的會面一開始很不順利，她對我懷著強烈的戒備心和敵意。直到我向她坦誠了一切。我告訴了她我是如何失憶，如何從同學會上獲悉章執騫的死訊，發現章執騫脖子上的項鏈，以及如何找到她的微博 ，又設計引她出來見我。我告訴她，我之所以這樣做，只是想要找回記憶。我總覺得，在某種層面上，章執騫與我有過交集。

那天我們在咖啡 館裡聊到很晚。我問她知不知道章執騫的身邊，有過一個跳樓自殺的女孩。她思考了很久，還是搖了搖頭。我用手機 找出那條她@章執騫的微博問她，微博裡的那個「她」是誰。

她說：我從來沒見過她。只知道有這麼一個人。

「橘子香水」說，章執騫是她高中時代的學長。因為學業和運動都很出色，所以是學校裡的風雲人物。她一直崇拜著他。（一五）

➤➤➤千里萬里（一四）