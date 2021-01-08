他「嗯」了一聲，跟隨著我們坐進車子。可一坐定立馬又問：「我們去哪裡？」

我心中一寒，彷彿雪崩將至，驚慌起來：「去商店買嬰兒床，記得嗎？」

這回他先緘默不語，然後又「嗯」了一聲，像個聽話的孩童似，乖乖坐在後座不再發問。我想著沒事了，雪崩什麼的，全是誇張之語，其實純屬我神經過敏 ，十分可笑。

可剛打算自我揶揄一番，尚未開口，父親在後座卻猛不丁又來一句：「我們去哪裡？」至此我知道了──雪崩不至於，但危機未除。

末了當然是商店沒去，去了急診處。可火急火燎到了急診處，父親腦中亂流卻頓然平息。他又沒事人似清醒過來，不僅親自填表，姓名、地址無一有誤，連醫生問話，也對答如流。表象如此，令人懷疑適才所經歷的，不過是噩夢一場，夢醒後陰霾盡散，夢裡混沌也不足為慮。只是話雖如此，到底有過可疑症狀，為防萬一，最後還是做了腦部核磁共振，然後回家等候訊息。

報告出來後診斷是暫時性失憶症，無須服藥。我們鬆一口氣，頓時寬心不少。於是日子照常，嚴冬中靜待春天到來──無比期盼著，因為，嬰兒將於春天出生。

這期間卻也不敢太鬆懈，一有空便遵醫囑，跟父親玩點腦力遊戲：先要他在紙上畫一時鐘，等他把一至十二等數字都畫好後再出題。比如說，讓他畫張三點鐘的圖，但千萬別催他，得讓他好整以暇地安置時針與分針。

此時倘若時針與分針長短無誤、位置正確，就可問他：「現在是三點鐘，到五點鐘還有幾個鐘頭？」諸如此類的問題。從中可變出無數花樣，主要以刺激他腦部為主，答案及格與否倒在其次。

我想著要父親把數字連上、時間接上，這份考卷確實不易。可長日漫漫，他也不能一直閒著，所以一得空就跟他玩遊戲。他有時理睬，有時不理睬。理睬時做上幾題，不理睬時閉目假寐，我都隨他。

只是有天我忽然心血來潮，覺得數字未免枯燥，須佐以色彩使之靈動起來，於是要父親在數字下加上文字說一成語。心中還直得意，以為遊戲升級了，父親的興趣必能隨之提高。

殊不知我這如意算盤打好了，父親卻是眼神迷茫，似乎身陷語言迷陣，跌跌撞撞出口無望。我一思忖，方知是自己野心大了，這考卷難度係數如此之高，他如何應答？於是便草草結束文字遊戲，任他神遊四方，恣意馳騁。

卻又不免擔心，如果記憶是隻紙鳶，飄高飄沒了，茫茫天際如何拽回？幸好父親失憶是暫時性的，每每神遊歸來，雖臉有倦色，但都能交談。我心一寬，想起先前為取名事問過他，不如再施此法，就問他：「文華懷的是兒子，您就給孫子取個名吧，好聽的，怎麼樣？」

這法子似乎奏效，他稍作沉吟，像被委以重任似，倦色稍褪，語氣且有點興奮：「我想想，想想。」

可他想了數日並無動靜，我想他興許忘了，提醒了他。他卻彷彿重任壓身，不勝負荷似，喃喃道：「取什麼名好呢？」

「就單字吧！筆畫少的，好寫。」我建議。

他蹙眉不語。似乎搜索枯腸累透了，竟無一單字讓他稱心如意，所以眉目間全無笑意。我不忍催他，只能提示他：「高元、高友、高正？怎麼樣？」

他不置可否，那神態，就彷彿在命名遊戲中忽然意興闌珊，漠然相對，不玩了，留我一人兀自敲鼓鳴鑼，好不掃興。

而後冬葉落盡、春花綻放，季節更迭如常，父親卻再無一語提及取名之事。我呢，至妻子分娩，才終於給孩子定名高正。把名字告訴父親時，他居然點頭稱是，說：「好，好，做個正直的人。」是的，不必好高騖遠，就做個有浩然正氣的人，無愧於天地，父親應該是這個意思吧？

老實說，取名高正，靈感源自父親之名。父親叫高直鑫。「鑫」字來由不明，也許是我祖輩請人排測命理，說他五行缺金，所以給了「鑫」字。對此我不考證，但倒是較喜歡「直」字。「正」字從「直」字衍生而出，寓意簡明，一言以蔽之，就是想讓孩子承襲爺爺之直，持正直之氣，一生不走偏路。

取名事終於塵埃落定後，我倍感輕鬆。抱著孩子時耳畔響起父親的話：「這孩子長得跟你剛出生時一模一樣。」更是幸福感滿溢，彷彿人駕於雲端 之上，飄飄欲仙。是的，遺傳基因顯現於五官之上，我不也長得像父親嗎？所以，每每看到父親臉帶微笑凝望著孩子，我總心生感激──三代同堂，人世是溫馨的。

可是當我覺得一切都井然有序而心喜時，卻沒料到不數日父親又脫序了。天變來不及預報，他倏忽又掉進時間的激流之中，時不時一照面就問：「幾點了？幾點了？」激流滾滾，再度載浮載沉，且似乎離岸越漂越遠。我岸邊喚他，他也許聽見，也許聽不見，神色無喜無悲，恍如老僧入定──紅塵莽莽，全摒於心外。

我則悲喜交集，悵惘良久。兒子出生，是一喜。母親逝世、父親失憶，是一悲。悲喜之間，竟無文字可述。（下）

➤➤➤悲喜之間（中）