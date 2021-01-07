雖然律師是免費的，但上訴費還不知道要多少錢。好巧不巧，趕上小帥出了一次車禍 ，賠償費要三千元，都得從工資裡省出來還。

她的字典裡沒有「放棄」兩個字，不管多少錢，也要上訴。

過了半年，第二次拒簽信又到了，信上明確要求她二十八天內離境。已經走到這一步，她只能繼續上訴，血戰到底。這時候，經濟上和簽證 的雙重壓力，已經沉重到了快要無力承擔的地步。

她相信天無絕人之路，卻沒有想到，這條路是自己的骨肉給的。

就在準備第二次上訴的時候，她發現自己懷孕了。她的月經一向很準，這次推遲了一個多月。起初她以為是工作太多累的，後來還是懷著僥倖心理，偷空去買了個驗孕棒測試，上面清清楚楚顯示兩道粉杠。

她打電話告訴小帥時，話都說不利索了。她當然想給他生個孩子，結婚以後，他們一直在努力，還去看過中醫，但總沒有動靜。她以為自己年齡大了，沒什麼希望了，終於在不期然的時候，老天讓她如了願。這可不是一般的孩子，這是拯救天使 ，不僅讓她再次當了媽，還要把她從多年的身分危機裡拯救出來。

他們趕緊告訴了律師，律師指示去醫院檢查，以醫院的報告為算。

醫院的報告送上去後，律師重新填寫了申請。一改以往「爭取最好結果」的說法，叫他們回家等消息。

雖然這頭的心放下了，另一頭又讓她愁雲籠罩。（四七）