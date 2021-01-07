「我跟著他去了辦公室，整整一面牆上，掛的都是近十年來重光醫院在醫療科學方面所取得的榮譽。還有一些大人物給醫院頒獎的合影、已經裝裱起來的海外報紙對獲獎消息報導的剪報。我看得很仔細，果不其然，我在其中的一張百人大合影裡，找到了熟悉的臉。」

「你看到我的照片了，是嗎？」林少軒的情緒平復了不少，說話的口氣也冷靜了不少。

「是的，我不光看到了你的臉，還有另外一個人。」我望著小覃。

「小覃？」林少軒問。

「不是小覃，但我想這個人你們兩個估計都認識。」

「到底是誰？」

「章執騫。」說出他名字的那一瞬間，我注意到小覃的呼吸漏了一拍。

「那張合影上有一行題字：『重光醫院與恆宙科研開發公司第一屆交流合作洽談會』，你們兩個人分別站在合影最左邊的第二排和第三排。」

他們兩個人沒有說話，神色嚴峻地注視著我。

「我在網上搜過，可是怎麼也找不到一個叫恆宙科研開發公司的企業。我想，這個公司現在已經不存在了。不過重光醫院是個專門治療精神疾病的醫院，這我是知道的。

「自從我出院以後，我就覺得一切都有種不自然的奇怪。我像是活在某種奇怪的設定裡，哪些能記住，哪些又記不住，而且關於某些東西，我的記憶與同時經歷過的人的記憶完全對不上。」

「你想要說什麼？」

「雖然還不能百分之百確定，但我覺得我是一場陰謀的受害者。這個陰謀的參與者有你們兩個，還有章執騫。」（一四）