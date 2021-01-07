我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

千里萬里（一四）

桑文鶴

「我跟著他去了辦公室，整整一面牆上，掛的都是近十年來重光醫院在醫療科學方面所取得的榮譽。還有一些大人物給醫院頒獎的合影、已經裝裱起來的海外報紙對獲獎消息報導的剪報。我看得很仔細，果不其然，我在其中的一張百人大合影裡，找到了熟悉的臉。」

「你看到我的照片了，是嗎？」林少軒的情緒平復了不少，說話的口氣也冷靜了不少。

「是的，我不光看到了你的臉，還有另外一個人。」我望著小覃。

「小覃？」林少軒問。

「不是小覃，但我想這個人你們兩個估計都認識。」

「到底是誰？」

「章執騫。」說出他名字的那一瞬間，我注意到小覃的呼吸漏了一拍。

「那張合影上有一行題字：『重光醫院與恆宙科研開發公司第一屆交流合作洽談會』，你們兩個人分別站在合影最左邊的第二排和第三排。」

他們兩個人沒有說話，神色嚴峻地注視著我。

「我在網上搜過，可是怎麼也找不到一個叫恆宙科研開發公司的企業。我想，這個公司現在已經不存在了。不過重光醫院是個專門治療精神疾病的醫院，這我是知道的。

「自從我出院以後，我就覺得一切都有種不自然的奇怪。我像是活在某種奇怪的設定裡，哪些能記住，哪些又記不住，而且關於某些東西，我的記憶與同時經歷過的人的記憶完全對不上。」

「你想要說什麼？」

「雖然還不能百分之百確定，但我覺得我是一場陰謀的受害者。這個陰謀的參與者有你們兩個，還有章執騫。」（一四）

上一則

懷念梅芳

下一則

水牙線

延伸閱讀

千里萬里（六）

千里萬里（六）
少數新冠患者 出現嚴重精神病症狀

少數新冠患者 出現嚴重精神病症狀
老婆聖誕節不探訪鬱悶？西班牙精神疾病囚犯「自宮洩憤」

老婆聖誕節不探訪鬱悶？西班牙精神疾病囚犯「自宮洩憤」
極右派鼓吹川普 引「叛亂法」動用軍隊阻拜登就任

極右派鼓吹川普 引「叛亂法」動用軍隊阻拜登就任

熱門新聞

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01

消失的女人

2020-12-31 02:02
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04

母子情仇

2021-01-02 02:00
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效