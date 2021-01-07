我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

莫麗珠出國記（五）

陸蔚青

除了劉翔之外，她很快發現一樓也有一家中國人，認識了，女主人叫蕭蕭。有一天莫麗珠看見蕭蕭去上工，原來每個周日，蕭蕭在一個茶樓推小車送早點。

莫麗珠也想去，蕭蕭說：您在家裡帶孩子多好，打工很累的。

莫麗珠說：我不怕累，總在家裡也厭煩。我跟你一樣，只打周末工，不耽誤帶孩子。

蕭蕭就帶她去，叫做富泰茶樓的。蕭蕭介紹她是莫太，這個稱呼讓莫麗珠聽著有些彆扭。但見大家都這樣稱呼，入鄉隨俗，也就應承著。

老闆錢小滿，是個五短身材的男人，平頭、圓臉，眼睛細長，眼神卻混沌，好像還沒睡醒。老闆娘倒比老闆個子高，一張尖臉，眉毛細挑，眼睛上下轉著，是一個精明伶俐的樣子。

老闆說店裡剛走了一個員工，是陪讀母親，兒子畢業了，她就回國了，莫麗珠可以頂替她。

老闆娘上下打量著莫麗珠，眼神飄過她保養很好的臉龐、挺括的薄呢風衣，說：你幹得了這個？

莫麗珠說：怎麼幹不了，人嘛，什麼都幹得了。

老闆娘就讓她當場試工。莫麗珠戴上白圍、裙白帽子，推著送餐小車，用眼睛瞟著其他人的工作流程，她有樣學樣，每到一張桌前就放慢腳步。顧客大多是華人，說粵語的多。

莫麗珠不會英語、法語，連粵語也不會。但這並不能阻擋她的工作。莫麗珠是一個聰明的女人，善於察言觀色。她把送餐車推到客人面前，將小籠屜一一打開，笑臉相迎。他們指哪個，她就上哪個，然後在單上畫一下，單子上是中文字，這就算完了。（五）

中國 華人

上一則

懷念梅芳

下一則

水牙線

延伸閱讀

PREMIER & ADSUM保險公司提供愛心老年醫療健康計劃專業服務

PREMIER & ADSUM保險公司提供愛心老年醫療健康計劃專業服務
格萊德大教堂聖誕派餐 華人鍾祖榮掌廚10年

格萊德大教堂聖誕派餐 華人鍾祖榮掌廚10年
祥龍茶樓菜式地道多樣 聖誕新年佳節聚餐首選嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味粵菜和港式點心

祥龍茶樓菜式地道多樣 聖誕新年佳節聚餐首選嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味粵菜和港式點心
福全健保 結合西醫治療和東方養生

福全健保 結合西醫治療和東方養生

熱門新聞

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01

消失的女人

2020-12-31 02:02
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04

母子情仇

2021-01-02 02:00
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效