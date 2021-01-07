除了劉翔之外，她很快發現一樓也有一家中國 人，認識了，女主人叫蕭蕭。有一天莫麗珠看見蕭蕭去上工，原來每個周日，蕭蕭在一個茶樓推小車送早點。

莫麗珠也想去，蕭蕭說：您在家裡帶孩子多好，打工很累的。

莫麗珠說：我不怕累，總在家裡也厭煩。我跟你一樣，只打周末工，不耽誤帶孩子。

蕭蕭就帶她去，叫做富泰茶樓的。蕭蕭介紹她是莫太，這個稱呼讓莫麗珠聽著有些彆扭。但見大家都這樣稱呼，入鄉隨俗，也就應承著。

老闆錢小滿，是個五短身材的男人，平頭、圓臉，眼睛細長，眼神卻混沌，好像還沒睡醒。老闆娘倒比老闆個子高，一張尖臉，眉毛細挑，眼睛上下轉著，是一個精明伶俐的樣子。

老闆說店裡剛走了一個員工，是陪讀母親，兒子畢業了，她就回國了，莫麗珠可以頂替她。

老闆娘上下打量著莫麗珠，眼神飄過她保養很好的臉龐、挺括的薄呢風衣，說：你幹得了這個？

莫麗珠說：怎麼幹不了，人嘛，什麼都幹得了。

老闆娘就讓她當場試工。莫麗珠戴上白圍、裙白帽子，推著送餐小車，用眼睛瞟著其他人的工作流程，她有樣學樣，每到一張桌前就放慢腳步。顧客大多是華人 ，說粵語的多。

莫麗珠不會英語、法語，連粵語也不會。但這並不能阻擋她的工作。莫麗珠是一個聰明的女人，善於察言觀色。她把送餐車推到客人面前，將小籠屜一一打開，笑臉相迎。他們指哪個，她就上哪個，然後在單上畫一下，單子上是中文字，這就算完了。（五）