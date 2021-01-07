薛慧瑩／圖

原來，原來對母親之離世，父親還是有感覺的。而我竟以為他心如止水，漣漪不興。殊不知，也許悲慟恰恰觸動了他某根逐漸失靈的神經，使他在某個飄忽的時刻中，忽然清醒過來？

我凝望著他，試圖讀他。試圖從那哀戚的面容中，讀出他埋藏靈魂深處的語言，以便與他交流。可語言在哪兒呢？又如何挖掘呢？

不禁想起，前些年父親精神矍鑠時，他何等健談。大至國家社會大事，小至籃球賽事轉播，他眉飛色舞、口若懸河。他說：「兩黨輪流坐莊交替辦事，只要全心對人民好，那就是天大好事，吵什麼吵？」意思是，吵至社會動蕩不安，就是禍國殃民。他說：「球星都不是靠吹捧來的，你看見球星花拳繡腿嗎？」意思是，球星不是耍嘴皮子的，是有硬功夫撐的。

輪到我的婚姻問題，母親說不全的，他都給補上。先提醒我已老大不小，蹉跎歲月非明智之舉，然後再直奔主題，說他與母親已年近古稀，抱孫是頭等大事。至此，不容我嘻皮笑臉搪塞敷衍，他一定再強調：「不孝有三，無後為大，你知道吧？給個時間表吧！到底什麼時候成家？」

當然，我時間表沒法給，但終究還是結婚了，雖然遲點。

後來家中遽變，我才深切體會到，能讓父母親在耳聰目明、身體硬朗時，親睹我完成終身大事，是上天眷顧，實屬幸事。可感恩之餘，兀自傷感，彷彿在新婚歡欣明快的樂曲中，聆聽到一節憂傷哀婉的音律，思之泫然。

那是因為，婚後不及半年，母親猝逝。原本喜悅的日子，風霜忽至，讓我時時興起「人無千日好」之嘆，久久不能自已。也因迷惘，我沒留意到父親的變化，沒發現他不知始自何時開始丟三落四，為找眼鏡或鑰匙，滿屋繞走。

等我發現時，父親已彷彿墜入時間的漩渦裡，湍急水勢中沉浮起落，亟待拯救──有事沒事，看見我必迫不及待問：「幾點了？幾點了？」可答案卻無關緊要，因為你告訴他了，他轉瞬即忘。

然而他一直問，鍥而不捨地、反反覆覆地問。我呢，恍惚中竟覺得在那一問一答之間，時間是完全不存在的，存在的不過是一些無以名狀的情緒。而這情緒帶動他牢記著那單一的意義模糊的話：「幾點了？幾點了？」就這麼一句，他記憶倏忽停格，不進不退。

要等我筋疲力盡，不予回答或顧左右而言其他或乾脆走開，父子兩人的問答拉鋸戰才告終止。但如此的情形周而復始，問醫就醫，未見好轉。束手無策之際，我就想，不如拿點什麼事刺激他吧！或許能因此把他那定格的記憶給撥動起來，讓記憶活躍如昔也說不定。

然後妻子懷孕了。我想這麼件在我們家堪稱驚天動地的事，無論如何，應該可以撼動抱孫心切的父親了吧！然而在向他報喜之時，我因為揣摩不出他會有何反應，其實是抱著姑且一試的心理的。

我對他說：「文華懷孕了，我要當爸爸了。」他不吱聲，紋風不動。我又說：「產期在明年春天。」還是不吱聲，波瀾不驚。

我頓了一下，思忖是自己糊塗了，把「春天」這個概念加諸於他，他興許消化不了。於是把話簡化，繼續說：「您快當爺爺了，快抱孫了。」有點莫名所以，這話竟好像見效──因為剎那間他眼神凝聚了，眸光直視著我，且綻開笑容，回了話：「是嗎？那太好、太好了。」

久違的笑容如此燦然，彷彿一道霞光破霧而出，滿滿灑落他臉上，所以笑容是溫煦的，且非常慈祥。就那半晌，我心有所感，竟覺得他迷失的記憶回返了，過去與現在也彷彿銜接上了，他也還在時間的軌道中，並未走失，也未棄我而去。

至於未來，我暫且不去想，因為不可預知──在壁鐘時針、分針滴答滴答的進行曲中，我聽不出任何答案。

其實有沒答案，日子依舊循著家常作息，柴米油鹽醬醋茶一樣不落。幸運的是，有許多個月父親都沒出狀況──膳食不變、睡眠如常。出門散步，見到左鄰右舍也會點頭寒暄，寒暄時應答自如、神色怡然。

我想著一切安好無恙，該給快出生的嬰兒準備小床及其他用品了，於是有天周末，父親午睡方醒，我看他精神甚佳，便告訴他，我們帶他逛街買嬰兒床去。他聽後十分高興，忙不迭穿衣穿鞋，不消片刻就已準備就緒，等待出門。

那模樣，就像一翹首盼望外出遠足的孩童，一派歡喜，可又心急，嫌我們磨磨蹭蹭，半天都出不了門，於是一逕催著：「好了沒？好了沒？」似乎時間不等人，錯過了，遠足的興致也沒了。

還好等妻子拾掇完畢，他興致不減，臨出門還不忘叮嚀：「小床要買好的，別省錢。」

我想著他向來省吃儉用，就想逗逗他：「挑最貴的？」

可等了半晌，沒聽他回話。想再問時，他卻忽然冒出一句：「我們要出門嗎？去哪裡？」

妻子不疑有異，隨口答道：「商店呀！」（中）