十年了，丫丫的爸爸跟她們陰陽兩隔。她出國沒多久，前夫不幸得了絕症去世了。得知噩耗時，她想，老天真是要絕了她在國內的路。那時即使沒跟丫丫爹離婚，他一去世，她還是在國內待不下去。

爺爺、奶奶對丫丫的寵愛，也是因了孩子媽不在身邊，爹又過世了。丫丫有良心，每天都跟爺爺、奶奶在網路上見面。她跟前夫共同的財產被丫丫繼承後，孩子全部轉給爺爺、奶奶。

她原以為丫丫能給姥姥家分一些。丫丫小時候雖然跟著爺爺、奶奶，但所有撫養的費用都是她娘家出的。然而，孩子的決定她也沒干預。好歹，她媽媽兒女好幾個，有錢的給錢、有力的出力，每個都能孝敬老人。

「哈尼，現在的日子是你結婚時想要的嗎？」

「噢──是的。」小帥斟酌著回答，「不過，媽媽的體重增加了。」

她哈哈笑，體重不增加是不可能的。這個家，人人都很講究、很精緻，不合口味的一口都不吃，隔頓的飯菜沒人碰，只有她全包圓。好在小帥還做家務，幫她洗洗碗、吸吸塵。她知道有些人家除了當媽的，沒人做家務。

每天裡外忙活，經常要挽起袖子幹活，不吃飽哪來的力氣？越吃越多、越幹越壯，她怎麼能不變成胖大媽？

胖了、老了，自然醜了。她不覺得自己醜，要是這把年紀還靠人養活，整天什麼事不做，只知道吃好的、用好的，只關心自己漂亮不漂亮，那才是醜。

●

律師通知他們，配偶簽證 被拒絕了，這對他們是個不小的打擊。（四六）