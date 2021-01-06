「林少軒、覃慶媛。如果這是你們的真名字的話，我想你們根本不是情侶，對不對？」

他們兩個人詫異地對視了一眼，沒有說話。

「但是你們之間，有著在同事的基礎上，某種你們必須聯合在一起的關係。當然，這種關係可能與私人情感無關。我猜，可能與你們所從事的事業有關？」

他們倆還是沒有說話，但我可以看出，我剛才的話讓他們倆吃驚不小。面對我的直視，小覃有點迴避我的目光，林少軒也深深地呼出了一口氣。

「重光醫院裡根本就沒有什麼研究所，卻是曾經有個科研小組。那個小組成立於五年前，後來，不知道什麼原因，小組解散了。我在圖書館 裡找到了五年前的報紙，報紙的報導裡寫著『重光醫院成立精英科研小組，願為新藥開發攻堅克難』。我拿著這份報導的複印件，再次去了重光醫院，想要找到當初參加這個小組的組員名單。」我望著林少軒，他的鼻頭開始冒汗了。

「然後呢？他們給你了嗎？」小覃問我。

「當然沒有。即使我騙他們說，我是有百萬受眾的自媒體記者，想要組員名單完全是因為我們想要做一期專題，『那些為勇攀科研高峰而默默耕耘的醫學工作者』，可他們還是不同意。

「後來我又去了幾次，還是回回碰壁，直到最後一次，一個上了年紀的行政主任接待了我，他說雖然組員的名單不能給我，但是可以給我看看他們醫院歷年來所獲得的榮譽。」（一三）