薛慧瑩／圖

兒子清晨六點十一分出生，屬雞。城市中聽不到雞鳴報喜，但那時刻曦光正冉冉升起，我覺得是吉祥之兆，十分高興。

其實是欣喜若狂，忙不迭地把兒子出生時辰及名字告知父親。反覆再三、不厭其煩地說，就是想讓父親記住，晨曦初露、萬物滋生之際，他孫子出世了，時辰正好。

我四十五歲才有第一個孩子，如獲至寶。可回想起給孩子命名的過程，那份斟酌再三、慎之又慎的心情，不免啞然失笑。

真的，有整整半年時間，我老想著，名字好壞關乎著孩子一生，所以馬虎不得。又想著，凡事得穩佔先機，若孩子一呱呱落地便好名加身，等同人生一拉開序幕，就迎來滿堂彩。往後戲碼上場，豈不也能喝采連連、順風順水？當然我這麼想有失理智，可將為人父的人，幸福感日益膨脹，連昏懵糊塗都理直氣壯。因為──人是快樂的、世界是美好的。

的確不是我迷信。我覺得身體髮膚固然受之父母，名字又何嘗不是？名字不僅如影隨形相伴一生，其實就是我身我心故我在之物，所以不能掉以輕心。也因此，從一得知妻子懷孕，我孜孜不倦翻閱字典，泅泳於浩瀚字海，只求能撈出幾個中意的字來。心中直慶幸，好在姓的是高，讓孩子一出場就能身居高處，天地何其遼闊，再配一朗朗上口之名，應該不難。

幾經思慮，覺得高大超、高大鵬或高大鴻都不賴，有超群拔萃、鵬程萬里、鴻鵠之志之意，不可謂寓意不深遠，父母苦心也昭然若揭。但是，這些名字望之就有千鈞之重，孩子是否承受得了呢？我在心中暗嘆，躊躇再三，竟無一字可取。

找妻子商量，她卻說她不挑三揀四，都隨我。只笑吟吟問道：「我小時候聽老人說，取個賤名好養活，有這話沒有？」

話是有的，但真要給孩子取個阿貓、阿狗什麼的賤名，即便只是小名，我認為斷斷不可，所以答道：「那是從前，是在鄉村。現在什麼時代了，還興這個？」

那麼找父親商量？可父親當年給我取的名字，並不高明，且名字諧音引人發噱，在友朋間一直傳為笑談。所以這回給孩子命名，起初並不敢找他，就是怕他奇思妙想，給出個俚俗粗淺之名來。到時我若執意不從，他必悻然不樂。所以為免節外生枝，命名事我一直是暗中進行，對他祕而不宣。至於後來為何找他斟酌，那就是另一回事了。

父親不知道，他給我取的學名高發豐、小名阿財，兩者看似喜慶，其實俗氣至極。而我小名既非賤名，自然跟好養活與否毫不相干。在這一點上，父親給的名字其實寓意一目瞭然，莫非就是希冀我長大後發財致富，一生豐衣足食、安逸舒適罷了，基本上並無其他高深涵義。

說實情，我念小學時對學名並無意見。老師點名、同學呼叫，我一概應著，不覺有異。要等到初一那年，在班上做自我介紹時，全班哄堂大笑，我才發覺「發豐」與「發瘋」諧音，尷尬不已。從此每回說名字時，便彷彿底氣不足，畏頭畏尾起來。且似乎真成一瘋癲之人，無立錐之地似怕人訕笑。再後來，同學們封了個綽號送我，就叫高瘋子。雖說是玩笑話，戲謔中無傷大雅，但綽號一傳開，日久便成了我貼身標籤，輕易甩脫不了。

也因此，我對父親取的這名開始有點反感。抱怨之餘，又不免念茲在茲想著改名。但改名談何容易？多少年過去了，物換星移，變遷的是世事，不變不易的是我土里土氣的名字。可邁入中年，朋友們「高瘋子」、「高瘋子」叫著，我習以為常，竟有種親暱之感，也自愕然。

不過，對自己的名字是釋懷了，對孩子的卻還是糾結不已。

一日，覺得當局者迷，我繞來繞去不得要領，想著不如找一旁觀者點撥點撥。沒準兒就能柳暗花明，靈光一現得一好名。於是問父親這位旁觀者：「孩子的名，您怎麼看？」

他卻說：「我老了，腦筋鈍了。」

我只道那是戲言，也不在意。卻是數日之後，才隱約覺得那戲言轟轟作響，滿耳迴盪。

後來的幾個月，在許多個日色落沉的黃昏，父子對坐室中。我捻亮燈，凝望著燈光圈裡的他，不禁駭然──父親是僅僅寡言少語或語言已逐漸離他而去？

我與他對坐，他眼神迷離，對我的問話只應以「嗯、嗯」之聲。彷彿兩人眼光交接處，僅有一縷纖細絲線，若斷若續懸盪著。我這邊想方設法牽著線，試著引領他，心急如焚。他那邊卻無視線之存在，茫茫然狀如自囚，無動於衷。而時光在流逝著，細細涓涓的，一滴一滴……

然後有一日，素來康健的母親突然心臟病 發驟然逝世。我久久陷於哀傷之中，又未能排遣悲慟，整個人困囿於巨大的失落感裡，惶惶然不能自拔，竟把父親的精神狀態給疏忽了。

直到那晚他就寢前，我在他床前東拉西扯、自說自話時，忽見哀戚之色在他臉上漫漫漾開，心中才怦然一驚。（上）