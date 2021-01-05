我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

大健康（全文完）

陳雪

正如你所見到那些最優異的天才運動員，他們如神人般飛越、揮擊、奔跑於各種大大小小的賽場，試圖發明更為瘋狂的規則，再試圖打破它。那些比誰都強壯、快速、敏捷的神人，哪一個身上不是載滿傷病，他們老得多快啊！可他們又最接近神。

你想說，真正的健康不是供養這具身體而已，不是細皮嫩肉呵護得疾病不能侵擾，而是更充分地使用，使生命超越一己之有限、超越肉身之有限。「透支是會付出代價的」，但進化本身就是透支再透支造成的異變。

你不悔過，因你深知百死一生，你這一條小命確實真切地創造出超越你有限肉身可以創造之物。他們如何切割你、洞穿你、電燒你，如何使你懼怖驚駭於肉體可能的異變。你看見自己的有限與無限，你願意調整，你知道要謙遜，可你不悔過，你沒有後悔。

你拖著這一具殘敗的肉身，光榮且傷感地知道，這一趟征途你尚未完全失敗，你還有機會。可你真切地戰鬥過，那些創造力，那些勞神傷心、曠日廢時的努力，那些最恐怖的病痛亦恫嚇不了的，從腦中汩汩而生的，創造之神，你見識過，正如你也見識了摧毀之魔。可你擁有一種健康，那是健康者無法理解的、無能抵達的疆域。

如載滿傷病卻依然上場的老將，他們仍在試圖超越自己極限的任何一種可能，再試一次跳躍、再跑得更快、再舞動手臂達到不可能的速度，凹折自己成為某種未曾達到的角度。你從那樣奇形怪狀的姿勢裡看向自己，即使貧病困苦、窮途潦倒，亦無法停止的創造力，這才是一種更大的健康。（全文完）

上一則

浮光躍金白楊路

下一則

貓咪老師和宇宙的奧祕

延伸閱讀

NBA／詹皇追平伍茲 4獲美聯社年度最佳男運動員

NBA／詹皇追平伍茲 4獲美聯社年度最佳男運動員
運動員遭截肢5年後變國家教練

運動員遭截肢5年後變國家教練
俄國禁賽期減半 仍錯過東奧、世足

俄國禁賽期減半 仍錯過東奧、世足
場邊人語／國奧順意 示威不議

場邊人語／國奧順意 示威不議

熱門新聞

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01

消失的女人

2020-12-31 02:02

也談詐騙

2020-12-29 02:07
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04

母子情仇

2021-01-02 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡