正如你所見到那些最優異的天才運動員，他們如神人般飛越、揮擊、奔跑於各種大大小小的賽場，試圖發明更為瘋狂的規則，再試圖打破它。那些比誰都強壯、快速、敏捷的神人，哪一個身上不是載滿傷病，他們老得多快啊！可他們又最接近神。

你想說，真正的健康不是供養這具身體而已，不是細皮嫩肉呵護得疾病不能侵擾，而是更充分地使用，使生命超越一己之有限、超越肉身之有限。「透支是會付出代價的」，但進化本身就是透支再透支造成的異變。

你不悔過，因你深知百死一生，你這一條小命確實真切地創造出超越你有限肉身可以創造之物。他們如何切割你、洞穿你、電燒你，如何使你懼怖驚駭於肉體可能的異變。你看見自己的有限與無限，你願意調整，你知道要謙遜，可你不悔過，你沒有後悔。

你拖著這一具殘敗的肉身，光榮且傷感地知道，這一趟征途你尚未完全失敗，你還有機會。可你真切地戰鬥過，那些創造力，那些勞神傷心、曠日廢時的努力，那些最恐怖的病痛亦恫嚇不了的，從腦中汩汩而生的，創造之神，你見識過，正如你也見識了摧毀之魔。可你擁有一種健康，那是健康者無法理解的、無能抵達的疆域。

如載滿傷病卻依然上場的老將，他們仍在試圖超越自己極限的任何一種可能，再試一次跳躍、再跑得更快、再舞動手臂達到不可能的速度，凹折自己成為某種未曾達到的角度。你從那樣奇形怪狀的姿勢裡看向自己，即使貧病困苦、窮途潦倒，亦無法停止的創造力，這才是一種更大的健康。（全文完）