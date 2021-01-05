趙梅英／圖

雖然莫麗珠退休前是醫生，但年輕時也當過鐵姑娘。這世界上什麼不能做？什麼都能做。她這樣想時，就沉浸在自己創業的想像中，她感到一種奮鬥的激情。世界上最偉大的就是母親，為了讓兒子、孫子過上美好的生活，她是什麼都能做、什麼都能奉獻的。

但是當莫麗珠說出她的想法時，遭到兒子、兒媳的反對。

你說什麼呢？兒子不以為然地說，你以為這是在中國？這是加拿大 ，沒有人這樣做。

沒有人這樣做，不等於不能做。莫麗珠說。

加拿大不讓這樣做，不能在學校前面賣東西。小米 說。

有規定嗎？莫麗珠說，你們見過嗎？

兒子、兒媳面面相覷，他們當然沒見過，他們從來也沒想見過。

就是。莫麗珠說，她有些得意。她說：別說你們沒見過規定，就是有規定，咱們也可以偷偷地賣。有人來管，我們走就是了。

第二天，莫麗珠就開始實行自己的計畫。她決定不告訴他們，他們膽子太小了。難怪他們一直過著窮日子。不戰天鬥地、不解放思想，怎麼能致富！她心中對兒子和媳婦有些不滿。都是讀書讀的，讀書把人讀傻了、讀糊塗了。

兒子一走，老太太就開始和麵、切菜。她一面在肉餡裡面加了海米、雞粉、白菜、香菇，一面想，一定要質量過關，皮薄餡兒大。第一天，即使是賠本，也要賺吆喝，讓那些老外一吃就上癮。不是說如今是一個全球化時代嗎？外國人都開始學中文了，他們也一定會熱愛上我的餃子。

莫麗珠一邊想、一邊幹，腦子裡一激靈，就給自己的餃子起了個名，叫「莫氏餃子」。她想這個餃子是她空前絕後的好吃餃子，調料是莫氏祕方，加了白胡椒和蘑菇精，這兩樣必不可少。她包的皮薄餡兒大，一個人、一條流水線，從揪碼、擀皮、和餡，忙得一頭是汗，很快就包了五十個。

莫麗珠把餃子一個個擺好，滿心喜悅，這些天的不愉快也一掃而光。想到自己來到陌生的國家，為了家庭而做的自我犧牲，她對自己又心疼、又滿意。人都說留學生多麼艱苦，我是沒趕上。我若趕上了，也能將日子過得有滋有味。莫麗珠就是這樣一個不服輸的女人。

莫麗珠就是懷著這樣快樂的心情到小學校門前的，她走在路上都是快樂的，她並沒有想到會大敗而歸。沒有城管，學校門前是蔥蘢的綠地和樹，一道鐵門裡，孩子們在奔跑喧嘩。她悄悄推門進去，也沒有人注意，但她一個也沒賣出去。她站在那裡，突然發現自己不會說話。

餃子，她細聲細氣地說了一句。沒有人理睬她。後來有個身量極高的洋人來問她什麼事，鐵塔一樣，將她整個籠罩在陰影裡。她聽不懂，她有些不知所措，然後就默默轉身回來了。

那天晚上徐家吃餃子，皮餡兒都分離了。徐偉民做了一鍋湯，餃子成了雲吞。莫麗珠一聲不吭，也沒吃飯。徐偉民和小米不敢大聲說笑，一家人沉默著。只有皮特在打電腦遊戲，一關過了，就伸出胳膊喊一聲：Yes！

2

餃子行動之後，莫麗珠很是消沉了一陣子。她說加拿大這地方真怪，做生意不容易。她開始留意樓裡人的生活，左手一家，住著一個叫詹妮的金髮女人，身材健壯，每天晚上出門遛狗。她的狗是一隻大黑狗，昂首挺胸，肌肉健壯。徐偉民說那狗本來是德國黑貝，軍用犬，後來雜種了一下，功能下降了，不過還是一流的好狗。

莫麗珠對此深有感觸，因為白天樓道沒人時，她的腳步一出現，就能聽到大黑狗的吠叫聲。無論她多麼小心，大黑狗從來沒有玩忽職守過。

詹妮有兩個男朋友，換班來，一個是黑人 ，另一個也是黑人。兩個人都很高大，莫麗珠分不清誰是誰，徐偉民分得清。他說怎麼會分不清，一個是江森、一個是瓊尼嘛！

莫麗珠就不再問，在她眼裡，老外長得都一樣。無論是誰，兩人一狗走在一起，都是雄赳赳、氣昂昂，凜然不可侵犯的樣子。（三）