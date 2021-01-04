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中原女人（四四）

張幸

「你要是看他年輕帥氣，願意跟他玩玩，那我無所謂，但這種事最後都是女孩子家吃虧。我話說在頭裡，你自己看著辦。」

回到家，她問小帥，跟樓上女孩到底怎麼打算。他先是矢口否認，後來聽說她已跟樓上女孩談過了，才吞吞吐吐說：她願意找我，我幹麼拒絕？

住婆婆家時，她無意間聽婆婆一個朋友說，在她上班時，小帥曾把一個泰國女孩帶回家。她又吃驚、又生氣，本已決定對他在外面的事睜一眼閉一眼，不過帶人回家就不一樣了。帶人回去介紹給他媽媽和弟弟、妹妹，那是投入感情了的，她不能容忍。

她找機會問了小帥，他不承認，成了一樁懸案。然而，這算是為她最後離開婆婆家，埋下了導火索。

他們第五次安家後，在購物中心逛商場時，一個濃妝艷抹的年輕白人小姑娘過來跟小帥打招呼。她以為是他的同學或朋友，還熱情地問好。哪知道小姑娘壓根不看她，只跟小帥說話。

小帥連連躲閃後退，問她：你男朋友呢？

小姑娘掃了興，但還不死心，纏著小帥說東道西。小帥又問：你的孩子在哪兒？沒跟著你嗎？

小姑娘的臉耷拉下來，屁股一扭走了。

小帥事後告訴她，這是他們車庫房東那家女兒的同學。當初小帥對她態度惡劣，就是因跟這個女孩廝混在一起，想離開她，跟同根同種的白人女孩好。交往多了之後了解到，十來歲的小姑娘，不上學、不工作，跟兩個不同的男人生了兩個孩子，高興了還要吸吸大麻。跟這樣一個小姑奶奶在一起，比跟他爹、他媽在一起，更要水深火熱。

經過這幾次事，她認真問小帥，他到底想怎麼樣，是從心裡就想找一個年齡相當的女孩，還是跟她們只是逢場作戲？（四四）

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