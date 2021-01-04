「那在此之前，就是我生病之前，你也沒有覺察到我有任何失戀的情緒？」

「沒有。不過我知道你不開心是真的。」小早小心翼翼地看著我的臉色。「現在賀叔也不在了，我斗膽問你一句話，是不是因為賀叔不是你的親爸，所以你才一直不接受他？」

想起賀建強，我的臉色驟變，小早趕緊擺擺手：「你不用回答的。對不起，我不該問你的。」

我說：「不怪你。是我自己的問題。」

小早有點不自在了。她說：「你先在店裡待著，我去趟銀行。」

小早走後，我打開手機，微博 裡果然有一條私信。發件人是「橘子香水」。我點進她的微博裡，最新的兩頁裡都是她正在籌備婚禮的消息。她和未婚夫是三個月前在海島度假的時候認識的，過程浪漫如愛情電影 。她是個喜歡分享生活的人。一天前，我給她發了私信，告訴她我要見她，她一開始並沒有理會我的私信。

但我在第二封私信裡，準確說出了她未婚夫的名字以及工作的公司和職位。我告訴她，我有關於你未婚夫過去的驚天猛料，想要在她結婚前當面告訴她。

當然這是個卑鄙的陰謀。我壓根不認識她的未婚夫，而我得到的那些關於她未婚夫的信息，也是從她微博的蛛絲馬跡裡尋覓出來的。他的身分、工作地點，有心之人，不需要多少工夫，就能在網上找到。

我這麼做，完全是因為，關於章執騫，我還有一些問題想要問她。

我的拙計果然管用，她果然就上了鉤。她在網路的那端，以為我是個曾經與她的未婚夫有一腿的妖艷賤貨，想要在他們結婚以前敲他們一筆，所以早早擺出了一副護食的正室的模樣。這樣的氣場太強，以至於她剛走進咖啡 館，我就認出了她。

這就是我做的第二件事。（一一）