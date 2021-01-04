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大健康（五）

陳雪

但你要說的不是疾病，而是健康。是誰說過，真正健康的人是不曾有過任何關於「健康」概念的人，亦所謂完全不曾涉足「健康」之相反，「病痛」的領域的人。你想起某位慢跑數十年的小說家，身體強健，甚至不曾感冒。是這樣的人可以稱得上「健康」的人，也意味著他不曾「親身」碰觸、看見、領略「疾病世界」的一絲一毫。

你想起那些年近六十了，保養得皮光臉滑的長輩，斥責你們這一輩小說家消耗自己，「都做錯了」，「寫太多」、「太消耗」。白臉長輩帶你去友人那兒泡茶，他們談論起「不吃藥」、「不打針」、「不拔牙」、「不做根管治療」的理由，堅信那些動不動就上醫院的人是拿命開玩笑。他們講究地喝茶、玩骨董、吃有機食物，認識某某癌末病人化療無效，卻是自己翻遍山野、親嘗百草，炮製了一甕藥酒，據說百病全消。

「那是機率啊！」你想說，基因、遺傳、突變，疾病的世界確實窮盡我們人類一生，無以真正掌握洞察。那些能將身體分解成最小單位的西醫，掌握最新科技、儀器、試驗，這裡修、那裡補，做著各種凡人無法理解的手術、治療，看起來真的像是殺戮。

「身體有自癒能力啊！」你知道，就像身體也有自毀能力。確實說到底，要是早早可以寶貝什麼似地養好這具肉身，吃好、喝好、睡好，不令它在黑夜裡失眠、噩夢，不令它在暗黑的大街上疾走、奔襲，不苦思冥想、於虛空中創造那些不存在的人事物以及其命運，並將之視若比真實人物更為重要的對象。那些經年累月結結實實、每日每日的寫作，這件事本身即是瘋狂的、即是傷害肉身的。（五）

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