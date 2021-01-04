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莫麗珠出國記（二）

陸蔚青
趙梅英／圖
趙梅英／圖

這是莫麗珠到達加拿大的第一個晚上，但她睡不著。一是時差，二是腦子還沒轉過彎，好像從一個星球到另一個星球，充滿陌生感。她被安排與小米同睡，徐偉民去了另一個小房間。說是小房間，其實就是把客廳隔斷出來的一個小空間，裡面只能放一張小床和一個小桌子。

莫麗珠本來說自己去那邊住，但徐偉民不肯。徐偉民說那實在太小，本來是給皮特住的，但皮特離不開媽媽，經常耍賴不去。

這裡的小孩從小就自己睡。徐偉民說，沒見過七歲了，還同媽媽睡的。

過一個月，再過一個月，我們就自己睡。小米說。

皮特不說話，只管在奶奶帶來的食物中找吃的。

莫麗珠在國內是婦產科醫生，徐偉民的父親去世早，去世前給她留下了房產和一些積蓄。那時候他們把唯一的兒子送到美國，以為他能出人頭地。想到去世的丈夫，看看兒子的現狀，莫麗珠不禁悲從中來。

清晨起來吃飯，莫麗珠的眼睛還紅腫著，見一張搖搖晃晃的桌子上放著幾片麵包，徐偉民穿一件圓領背心，正在煮粥。徐偉民此時已近四十，有些發福，後頸上的肉疊起來形成一個弧形，原來濃密的黑髮也開始稀疏。從背影上看過去，竟有酷似他去世的父親。這讓莫麗珠感到既熟悉又陌生，心中頓時升起一種奇異的感覺。

莫麗珠環顧四周，把房間再仔細看一遍。

這是個很小的公寓，進門是一個長廳，一直通到窗子。窗外有些蔥蘢的綠色，因為背陰，顯得有些暗淡。轉一個彎是小廚房，本來就小，裡面又堆了洗衣機，只有一個人轉身的地方。一個破沙發上堆滿了衣物，竟然沒有坐的地方。一個高高的白色鐵架子，好像超市中的貨架一樣，堆滿了東西。

莫麗珠能看出來主人試圖整理過，因為有些衣服摺疊過，雖然摺疊得十分潦草。另有一些衣服雜亂地堆著。一些夏天的短衫、短褲，都皺巴著，沒有一件平整。牆是暗黃色的，有些斑斑點點，想必好久沒粉刷過了。再看地板，沒有油漆的地方倒比有油漆的還多。那些少量的油漆好像已經厭倦了掛在地板上，有些碎片的邊緣翹起來，一碰就脫落了。

在莫麗珠的心裡，兒子、兒媳都是好學向上的青年，而且出國二十多年，他們經歷了什麼，把日子過得一團糟？莫麗珠早年住過比這更糟糕的房子，但無論怎樣，她都會把房間收拾得乾乾淨淨。她絕不會把一堆衣服、床單，雜七雜八地堆在鐵架子上，這種行為很沒有隱私。

除了對生活狀態的不理解，莫麗珠更想了解兒子的經濟情況，但兒子對此很抗拒。

就是這樣。他簡單地說。我們兩個人都讀書，靠魁北克政府助學金生活，每個月下來都沒有餘額。大家都這樣。他有些生硬地說。

既然大家都這樣，莫麗珠就沒什麼好說的。但她對此質疑。她很想了解別人的生活，比如劉翔一家。劉翔是她認識的第一個人。

他們開店。徐偉民說，早七晚十一，世界上最辛苦的工作，而且沒有前途。

莫麗珠便釋然。雖然兒子至今一事無成，但畢竟一直都在努力讀書。

但這樣的生活不是辦法。莫麗珠是一個總是有辦法改變生活的人。雖然初來加拿大，時差還沒有倒過來，但莫麗珠已經開始想辦法，她相信通過努力，可以改變生活。在國內，到處是可以掙錢的事情，走在街上，總是能遇到各種做小生意的，比如小學校門前賣食品的小車。醫院門前也有許多食品攤位，賣什麼的都有，烤餅、油條、米粥、小菜、餃子。這些小食攤熱火朝天、生意興隆，把醫院的食堂都快擠垮了。

餃子，這個名詞一出現，莫麗珠的心中就突然一亮。她想完全可以在馬路對面的小學校賣餃子啊！她努力回憶醫院門前餃子車的樣子，她需要板車、鐵鍋、玻璃罩，自己穿上白大褂，戴上白帽子，顯得衛生乾淨可靠，當然還要有鍋碗瓢盆等家什。這樣想著，莫麗珠好像要幹一件大事情，她要自己創業。（二）

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