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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

中原女人（四三）

張幸

她做不了什麼大事業，至少自己的家自己得撐起來、自己的男人得照顧好、自己的女兒得自己養活。就這麼簡單。

幹活吧！睜眼幹活、閉眼睡覺，張嘴吃飯、流汗賺錢。

她能吃苦，小帥卻不一定。就算他能吃苦，她能照顧他的生活、管理他的財務，但是兩人精神和文化上的差異，卻不是輕易能彌合的。他有時候回家來自己喝悶酒，不開心了，幾天不願意說一句話。

他跟她結婚時不到十九歲，還是一個純潔的小白兔。他需要一個家，需要有人照顧；她需要身分，也要一個家。她能感覺到他對她的依戀，他從感情上、經濟上、生活上，都離不開她。

可他還是個大男孩，沒玩夠。她看到他的那些朋友們，一個個都還沒有家室，無牽無掛、無憂無慮，玩耍的花樣層出不窮。她怎麼忍心他因為愛她、跟她結婚而喪失了一切年輕人的樂趣。因為愛他，她希望他還能享受到同齡人能享受的自由和歡樂。

剛從監獄出來時，他們租了一個中國人的房子。他們住在底樓，樓上是一個上海女人，跟從國內來讀書的侄女住在一起。那時她在農場上班，因為會開車，老闆常安排她去超市送菜。

有一天她送完菜，肚子餓了，想順道回家吃點東西。她開門時，聽見有急促的腳步聲從樓梯往上走。進了自己的家，看了小帥在慌亂地整理床鋪。問他，他支支吾吾說沒事。

她開火煮麵條，忽然想起樓上的上海女人回國了，只剩她侄女一人在。

從農場回來，她直接上樓，跟小姑娘開誠布公地說：「看你是個學生，咱們又都是中國人，我跟你說老實話吧！你要是看上他是公民，以為他可以給你做擔保，那是白做夢了。因為他已經給我做了擔保，不可能再給別人擔保。」（四三）

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