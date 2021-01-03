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1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

千里萬里（一○）

桑文鶴

「我的腦中，完全沒有一點和他戀愛的記憶。而且，他怎麼看，也不像是我喜歡的類型。再者，說句自輕的話，他的條件那麼好，我們怎麼會有交集，又怎麼會成為戀人的？」

「失憶是因為腦炎後遺症，而且，你長得好看，男人會喜歡你太正常了。」小早不以為然。「你忘了小的時候，咱們街坊的小虎子、小路子都追過你……」

小早的話讓我想到一件事，「那上大學的時候呢？有人追過我嗎？」

「那得問你自己了，我怎麼會知道。」

「我就是想知道，那個時候我有沒有和你提過，有人追我什麼的。你有印象嗎？」

我急切的樣子也許是嚇到了小早。她臉色變得有點緊張。「你是真的什麼都想不起來了，對不對？醫生有沒有說，你什麼時候能夠恢復記憶？」

我苦惱地搖搖頭。「自從我在醫院裡醒來以後，我的腦子就像被人用水洗過一樣。我發現，我忘記的都是近幾年發生的人和事。而長久一些的事情我都還記得。」

「比如什麼？你還記得什麼？」小早問。

「我還記得你啊。我還記得你們一家搬走，還記得在大學圖書館裡和你重聚。」

「那你忘記的是什麼呢？」

「大概就是上大學的時候，還有大學畢業以後的事。但是我又記得我大學畢業，你收留我來花店的事。我的腦子一團漿糊，具體我也說不上來。但是我總覺得，我忘記了一些很重要的東西。」

小早握住我的手，「你別著急，讓我想想。我第一次聽你說『林少軒』這個名字，就是最近。他來買花，我看你們像是認識的樣子。後來問你他是誰，你才告訴我的。」

「在此之前，我從來沒有提起過？」

「從來沒有。」小早搖搖頭，「不過，我也不驚訝。我了解你的，從小到大，你很少跟別人主動提起你自己的事。你是個很好的聽眾，但不太善於傾訴。」（一○）

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