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1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

大健康（四）

陳雪

四月底肝臟穩定後，乳房外科又安排一次超音波，接著就是等排房。因五月你有新書出版，一拖再拖，竟然到了十月才動手術。

多年過去，你已熟悉病痛如熟悉一種技能。但你越是深入疾病的世界，越理解其浩瀚，越感嘆肉身這個容器可以承載的疾病以及其變化之紛繁，堪比一座最繁複的圖書館。因你病弱，身邊總有人介紹某一神醫、另類療法，幾乎人人心中都有自己的「無健保神醫」。那些療法千奇百怪，卻有一個共通點，其核心幾乎簡單得令人詫異。

比如你苦心每次費去一整個下午等候的某神奇中醫，你如此怪病，卻與其他老翁一起在那兒，做什麼神奇骨盆操。醫師堅稱你小時候屁股摔過，瘀血未散，骨盆外翻，導致內臟下墜……針灸、推拿、吃藥以外，每天做三百次抬手提腳的骨盆操。醫生非常和藹，感覺也頗有療效，可你總不肯相信，那只是骨盆外翻、內臟錯位，竟會導致免疫系統錯亂。

另有些神醫，主張不可吃生冷、不能吃水果，甚至有主張東方人腸胃與西方不同，最好不要吃「麵食」，晚上十一點前一定要入睡。

各種推拿、整骨、整脊、氣功、太極、芳療、自然療法，你試過太多太多。可唯有人人憎恨、排斥的所謂西醫，那一整個將人體細細分類、剖析、還原成一個細胞、一個器官、一個腺體，並錯綜複雜地整合起來的醫療系統，才有足夠語言描述你這些年肉體上遭遇的「奇幻之旅」。

可你以為你已經夠深入的時候，才發現你對「癌」完全陌生啊！那又是一個更加複雜、牽一髮動全身，可令人迷途又迷途、懼怖又懼怖的世界啊！（四）

健保 圖書館

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