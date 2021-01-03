趙梅英／圖

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莫麗珠到達蒙特婁那天，小米 正在醫院生產。徐偉民忙不過來，就請劉翔去接機。劉翔店裡事多，耽擱了一會兒，到杜魯道機場 的時候，莫麗珠已經在等待。

莫麗珠穿一件米色薄料風衣，新燙的大波浪鬈髮，一張圓臉、兩道彎眉，皮膚光亮，是養尊處優的風度。她站在人來人往的機場裡，充滿熱情與興奮。劉翔初時沒敢相認，倒是莫麗珠十分精明，一見劉翔的神情就說：你是來接莫麗珠的嗎？

回來的路上，莫麗珠一直都在說話，這讓生性沉默寡言的劉祥很高興。本來徐偉民讓他來接老娘時，他有點怯場，不知跟徐偉民他媽說什麼。沒想到莫麗珠口齒伶俐，在回到紐曼街的三十分鐘路程中，把自己從小城出發，到北京轉機，再到溫哥華，如今到蒙特婁的所見所聞講了個通透。老太太語言生動、表述清晰，讓劉翔很開眼界。

說實話，這一路中劉翔不停將莫麗珠與自己的母親比較，他對遺傳的力量深為嘆服，也為徐偉民的能言善辯找到了依據。

一路回到大白樓。劉翔與徐偉民都住二樓，中間隔著大黑狗詹妮一家。莫麗珠一邊聽任劉翔將大小箱子滑進電梯，一邊東張西望。她說：這個樓倒是挺大的，你們都住在裡面？劉翔說是，每一扇門後面就是一戶人家。

紐曼街的這個大白樓，是新移民的理想公寓。在劉翔沒搬來之前，這裡就住了好幾戶中國 人。這公寓聚集了新移民想要的一切因素：房租低、離地鐵站近，周圍環境也幽靜，更重要的是，對面就是傳說中的七隻鳥小學。

大樓管理員朗格先生是個嚴肅的人，總是板著一張臉。劉翔申請入住時，朗格先生態度不太好，但徐偉民能說愛笑，幫助劉翔解決了問題。他們先買好了租房表格，填上相應部分，只要求朗格先生簽字即可。

徐偉民說：我們早就知道你對中國人民懷有深厚的感情，在中國租客中你大名鼎鼎，被稱為蒙特婁排名第一的管理員，沒有之一。你是最好的。

劉翔看到朗格先生的嘴角向上牽動了一下，鼻子以上的器官卻不動，尤其是眼神沒有任何變化。劉翔想他的控制能力真好，一個人怎麼能將臉部五官在同一瞬間，表現出高興和無動於衷兩種情緒？

劉翔在驚訝之餘，對畢加索的畫作恍然大悟。那些所謂的立體主義、那些一顆腦袋上好幾張臉的畫作，都來自於朗格這樣的形象。

當劉翔將徐偉民的房門敲開時，徐偉民露出一張睡眼惺忪的臉。見了他們，先打一個呵欠，說終於生出來了，生了一天一夜。人家都說二胎容易生，不知道小米怎麼生得這麼麻煩，累死我了。然後一邊接行李一邊說：我是回來做飯，飯還沒做，一忽悠就睡過去了。快進來、快進來。

莫麗珠就問生了個什麼，徐偉民說兒子，當然是兒子，小米只會生兒子。

劉翔見他們母子一問一答，自己就撤退了。徐偉民不讓他走，說辛苦了，在這吃飯吧。劉翔說不了，改天、改天。

莫麗珠站在兒子的家裡，環顧四周，她從來沒有想到，徐偉民在國外過著這樣的日子。房間不大，家具倒不少，看上去老舊不說，上面堆滿雜七雜八。衛生間的天花板傾斜著，一大塊牆紙已經開始脫落，好像隨時都可能掉下來。

莫麗珠從國內來的時候，腦海中描繪的是電影裡的畫面，外國人的生活，花園洋房，有管家、有廚子。她本來以為兒子出國多年，早就住上了花園洋房。如今這個環境，著實讓她驚訝。

徐偉民是從來不向母親彙報生活的。從八十年代出國，這麼多年，他從沒回去過。不回去的原因只有一個：忙。他從一個學校轉到另一個學校、從一個專業轉到另一個專業，終於在九十年代，將妻子接出來，然後就更忙，要養家餬口。如果不是小米生老二，需要人照顧，莫麗珠還不能來。雖然莫麗珠已經向他申請過好幾次了。

莫麗珠脫下大衣，挽起袖子就下廚房。徐偉民去接小米母子回家，她說怎麼不多住幾天。徐偉民說正常生產，沒事就讓回家了。加拿大是公費醫療，不能多占納稅人的資源。（一）