我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

千里萬里（九）

桑文鶴

我說：「我住院的事、我爸爸的事，你們倆都幫了不少忙。我再沒心沒肺，也該請你們吃頓飯，表達一下對你們的謝意。」

不等他客套，我就用不由分說的語氣說：「那就這麼定了，這個周六下午五點，我在城南的巴西烤肉店等你們。」然後我掛了電話。

周六的時候，他們倆果然一起出現了，手挽著手，穿著顏色相近的情侶服。小覃紮了一個馬尾辮，看起來比那天我見到她時幹練了許多。那天和那個男人在一起時，小覃的頭髮是放下來的，笑容也比現在更放鬆一些。

那頓飯沒有什麼意外，一切都按部就班。他們兩個人的演技不錯，如果不是我撞見了那天的一幕，論誰也不會懷疑他們之間的關係。

他們表演得天衣無縫，卻讓我更加肯定了自己的懷疑。繼續出現在我的生活裡，顯然對於他們兩個來說，是有莫大的好處的。可這好處是什麼？林少軒和小覃是研究所的同事，難道這件事和他們那個研究所有關係？

過了幾天，我去了重光醫院一趟。我告訴接待處的人，說我要找研究所的林少軒醫生。可是他們跟我確認了好幾次，都說目前重光醫院裡，根本沒有什麼研究所。至於林少軒這個名字，他們更是聽也沒有聽過。

第二天在花店裡，我問小早：「你第一次聽說林少軒這個名字，是什麼時候？」

「怎麼突然問起這個？你們不是已經分手了嗎？」小早一臉好奇。

「我懷疑我們根本就沒有在一起過。」

「什麼、什麼？我完全不明白你的意思。」（九）

上一則

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

下一則

無油烹飪在我家

延伸閱讀

中國科興疫苗效力說法莫衷一是 恐傷外界信心

中國科興疫苗效力說法莫衷一是 恐傷外界信心
劉德華、梁朝偉演技 爾冬陞肯定

劉德華、梁朝偉演技 爾冬陞肯定
巴西副總統確診新冠肺炎 將在官邸接受隔離

巴西副總統確診新冠肺炎 將在官邸接受隔離
巴西遊民改造變型男！暴紅被家人認出：以為他死10年！

巴西遊民改造變型男！暴紅被家人認出：以為他死10年！

熱門新聞

著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎。（取自搜狐新聞網）

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

2020-12-27 09:24

疫情下的家庭糾紛

2020-12-26 02:01

也談詐騙

2020-12-29 02:07
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01
吳孟芸∕圖

數字人生

2020-12-29 02:02
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種