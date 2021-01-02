我說：「我住院的事、我爸爸的事，你們倆都幫了不少忙。我再沒心沒肺，也該請你們吃頓飯，表達一下對你們的謝意。」

不等他客套，我就用不由分說的語氣說：「那就這麼定了，這個周六下午五點，我在城南的巴西烤肉店等你們。」然後我掛了電話。

周六的時候，他們倆果然一起出現了，手挽著手，穿著顏色相近的情侶服。小覃紮了一個馬尾辮，看起來比那天我見到她時幹練了許多。那天和那個男人在一起時，小覃的頭髮是放下來的，笑容也比現在更放鬆一些。

那頓飯沒有什麼意外，一切都按部就班。他們兩個人的演技不錯，如果不是我撞見了那天的一幕，論誰也不會懷疑他們之間的關係。

他們表演得天衣無縫，卻讓我更加肯定了自己的懷疑。繼續出現在我的生活裡，顯然對於他們兩個來說，是有莫大的好處的。可這好處是什麼？林少軒和小覃是研究所的同事，難道這件事和他們那個研究所有關係？

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過了幾天，我去了重光醫院一趟。我告訴接待處的人，說我要找研究所的林少軒醫生。可是他們跟我確認了好幾次，都說目前重光醫院裡，根本沒有什麼研究所。至於林少軒這個名字，他們更是聽也沒有聽過。

第二天在花店裡，我問小早：「你第一次聽說林少軒這個名字，是什麼時候？」

「怎麼突然問起這個？你們不是已經分手了嗎？」小早一臉好奇。

「我懷疑我們根本就沒有在一起過。」

「什麼、什麼？我完全不明白你的意思。」（九）