阿普航空／圖

你記得十年前，第一任女友罹癌，是乳癌二期，他們家有體質啊！母親乳癌、父親胃癌，她又菸又酒、大吃大喝，工作狂，是那種極致享樂主義。人家做完切片發現二期，還先出國去批貨了，才動手術欸。一邊化療、一邊開店，有沒有這麼強。除了手術那幾天，工作也沒停過。

可是你不要癌。（誰想要？）你赫然驚覺，原來有癌、無癌不是截然二分的世界，那早就邊界模糊，只是你渾然不知，失足踏入是多麼容易的事。

（最重要還是基因，根本不是什麼不菸不酒、早睡早起。比基因更重要的是運氣，天啊！擲銅板、扔骰子那樣的機率嗎？誰算得準？誰逃得過？）

你戒菸戒酒、早睡早起，你比誰都忌口。而且你兩邊祖父母都超過九十高壽，你們家族沒有乳癌病史。你像在跟誰抗議似的，不該是我，那麼該是誰？

後來切片等報告的兩個月時光非常漫長，先是看了切片報告，右邊摸得到硬塊的都是良性纖維囊腫，反倒是左邊那個切片結果，「乳突瘤。」醫生說，「這是病變，需要切除。」但先等你的鈣化點切片化驗出來，再看怎麼處理。

乳突瘤？多詭異的名字，聽起來一點都不恐怖，「但那是壞東西」。醫生可能不是這樣的措辭，「不好的組織」、「可能產生病變、「不良細胞」、「細胞變異」？你遺忘了她準確的用詞，卻捕捉到其中真義。「髒東西」。比髒更可怕，會跑、會擴散、會變形，彷彿異形入侵。

這些念頭太不正確，無法對伴侶啟齒，不可能寫在臉書，或給朋友的信裡。你的內心不斷被侵蝕，但你不動聲色，繼續執行接下來的程序。

鈣化點切片得先去讓乳房攝影 醫師，檢驗乳房厚度夠不夠。夠厚的話，可以用自費的細針定位切片，不夠的話，就得直接動手術做切片。每次到美麗醫師的診間都是等到天荒地老、飢餓難耐，早上診得等到下午三、四點，然後醫師幾句話五雷轟頂，又讓你一陣頭暈目眩。

新年就在這個陰影下度過了。

好不容易排到乳房攝影檢查乳房厚度，你這微弱貧乳，竟也有足夠厚度。又等三周，做了細針定位切片，再等兩周檢驗報告。那兩周你繼續荒廢，每天吃一包蝦味先，賭氣似的，無止盡看劇，像你最厭惡的那種馬鈴薯沙發人（這才是你想像中的癌症 高危險群啊）。奇怪一向意志力最強的你，當初發現自體免疫病，你查資料，抽菸會升高四倍機率，你當天就戒菸，索性把咖啡也戒了。為何你這次不對抗，反倒狂吃蝦味先？你跟誰嘔氣。

好友見你意志消沉，帶你去某仙姑處綁紅線求健康。人家一條一千二，你一口氣綁兩條，法力夠強了吧！仙姑說她的紅線要休息，每個月最後三天得拿下，放紅錦囊內，擺在梳妝檯上。你哪來梳妝檯這玩意，「梳妝檯就是女人的財庫啊！無論大小女人，一定要有一個。鏡子、抽屜，這兩個重點要有。鏡子擦乾淨，桌台上擺整齊。」

你沒買什麼梳妝檯，但倒是潛心敬奉那兩條紅線。伴侶聽說一向摳門的你大手筆花了快三千元綁紅線，知道你已走投無路，竟也沒有半點意見。

改成三天一包蝦味先。

檢查結果，「非典型乳葉增生，」醫生說，「這是一種癌前病變，一定要切除。還得看看後面有沒有躲什麼壞東西。那乳突瘤就跟非典型乳葉增生一起拿掉。」轟轟轟，紅線綁十條也逃不開「癌癌癌」的威脅。

等著上戰場。

大醫院就這麼等啊，農曆年過了。三月等來開刀房，白天做完檢查，等著隔天進手術室。

下午美麗女醫師來巡房，說：「你的肝指數 太高，麻醉科醫師說可能無法動手術。」醫師問你是否服用什麼「草藥」或偏方，你將所有處方用藥全數攤開，醫師一一查驗，決定照會肝臟科醫師。

傍晚肝臟科醫師來看你，提到：「看到你接受『莫須瘤』治療，因你有B肝帶原，可能是『莫須瘤』降低免疫功能，引發急性肝炎。這是『莫須瘤』常見的副作用。」

你茫然不知所以，醫生談到治療方式，有兩種藥物，都是治療B肝，都是動則兩百元以上的藥物。因你的肝指數八十，健保局要肝指數兩百以上才有給付，但你也不可能等到指數兩百再用藥。於是你選擇比較不傷腎的那種，一顆兩百五十元。

第一周用藥，指數不降反升，升到一千兩百多。醫生指示要你住院，但排不到病房。等候的第三天，指數降到一千，醫生認為藥物開始發揮作用了。隔周再來，已降至兩百，然後恢復正常。（三）