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打開小屋棚的門，發亮的鮮綠色摩托車安安靜靜立在正當中。角落的立櫃裡是小帥的行頭：皮衣、皮褲、皮手套、皮靴和頭盔。雜物架上是各種保養用品和修車工具，全都擺放得整整齊齊。嘖嘖，他對他的寶貝真是上心。

小帥穿戴整齊，全副武裝推出他的摩托車。這輛大摩托價值五千多塊，這一身行頭加起來也有上千元。瞧瞧吧，他的錢都花在哪裡了！

他早上六點就起來了，吃飽喝足，裝扮起來，顯然是要去過把癮──去賽車 場飆車。

他那漂亮、氣派的大摩托著實勇猛，他邁腳跨上去，一踩油門，像一隻矯健的豹子般衝了出去。

這是他的第幾輛摩托車了？她懷孕後搬了家，小帥上班距離遠了，電動車 不能上高速公路，必須換車。那時兩個人經濟上仍很艱難，他每個月的工資留下一千元零用，交給她一千六百元做為生活費。幾個月下來，她好歹攢了幾千元。她問他想買什麼車，摩托車可以買新的，小轎車只能買二手的。

他當然要摩托車。她說可以，「買了這輛摩托，三年內不能換車。三年後要是條件允許，可以考慮再買新的。」

「三年後，我要哈雷。」他討價還價。

「哈雷多少錢？」

「三萬塊。」

她想了想，他們兩個人都工作的話，三年應該能攢下三萬，答應了他。

沒想到，不到半年他就要換車，說現在的車太小了。她不同意，女兒剛出生，花錢的地方太多了，哪有閒錢買新的。沒想到，他自顧把生米煮成熟飯，下班回來騎了一輛全新的紅摩托。才騎半年、五千元的摩托車推到汽修店賤賣了。（四一）