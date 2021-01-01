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千里萬里（八）

桑文鶴

從便利店出來的時候，手機不小心掉在了地上。我彎腰去撿的當口，一對情侶從我的眼前經過。那女孩正在口氣親熱地跟身邊的男人說著什麼。她的聲音聽起來很熟悉。等我直起身來，我意識到了那女孩是小覃，可她身邊那個摟著她的男人，卻不是林少軒。

我跟著他們，走了大概二十分鐘，看到他們走進了馬路對面的一家飯店。靠窗的座位上，一個像是在等著他們的男人站了起來，向他們露出微笑。小覃說了些什麼，然後兩個男人熱情地握手。服務員拿來菜單，他們一邊點菜、一邊笑著聊天，三個人的臉上沒有任何彆扭的神態。

我感到一陣眩暈。那個與他們談笑風生的男人，正是林少軒。可是，林少軒不是和小覃是一對嗎？為了和小覃在一起，他拋棄了我，然後以朋友的身分，留在我的身邊。可我眼前的這兩個男人裡，明明是另外一個男人和小覃更加親密。我上一次見到他們的時候，他們倆還是一副愛侶的模樣，那也不過是一個星期前的事。他們竟然能在這麼短的時間裡和平分手，小覃另覓新歡，還能有本事讓她的新歡舊愛，同桌共飲，把酒言歡？

這到底是怎麼回事？我的頭隱隱作痛。頭頂上像是有個黑暗又危險的漩渦，在不停吞噬著我的精氣神。我不敢再做停留，轉身離開。

接下來的日子裡，我做了兩件事，第一，我打電話給林少軒，約他和小覃一起吃飯。

接到我的電話，林少軒很是吃驚，他說：「這麼久了，小雨你還是第一次主動聯繫我。」（八）

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