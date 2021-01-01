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美食嘉年華（五）

孫愷愉

我看看他身上別個名牌，寫著他的名字，確實像酒店的工作人員。

「味道這麼大啊？」

「不要緊的。我鼻子比較靈。我覺得其他房間的人應該不會聞到。」

「希望如此吧！」

「您慢慢享用啊！不好意思打擾了。我只是一時激動，按了你的鈴。」

「哦！」我突然捨不得放走這位先生。「卡門貝爾先生！我能和你聊幾句嗎？」

「可以啊！反正我沒別的事。我在大廳等你吧！」他很爽快。

「好啊！十分鐘後？一言為定。」

我關上門，把沒吃完的乳酪包好，放進冰箱，免得它成為另一幅達利畫作。

換好衣服之後，我就迅速地到大廳去找卡門貝爾先生。

卡門貝爾先生正坐在窗戶旁邊，桌上有兩杯茶。 他對我微笑，我馬上認出他。那麼瘦、那麼高、那麼白。

「感謝你願意和我談話。」我趕緊坐下。

「不著急，慢慢來。」

「我還要感謝你邀請我呢！很多人喜歡吃我做的東西，但是並沒有幾個人想和我說話。」

「沒想到你有英國口音。」

「沒想到？你知道你會遇見我嗎？你對我有什麼猜測嗎？」

「卡門貝爾是法國乳酪，你又說你叫卡門貝爾，我就不自覺地當你是法國人了，心想你會有法國口音。」

「哦！是這樣的。我像卡門貝爾乳酪一樣出生在法國，卻像伯爵茶一樣長在英國。」他說著端起茶，喝了一口。

我這才注意到，他點了兩杯伯爵茶。

「那你誕生在諾曼第的卡門貝爾村嗎？跟卡門貝爾乳酪一樣？」我問。

「你對卡門貝爾知道得不少哦！」

「我喜歡吃。」

「早知道給你帶一塊卡門貝爾。」

「不用啦！我嘴饞就會自己買。」

「你喜歡卡門貝爾什麼？」

「它柔軟、溫和、順滑，並且有一種容易認出的味道。它和麵包很搭，烤一烤配沙拉也很可口，單獨吃更美味。」（五）

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