阿普航空／圖

所謂的健康人與疾病的關係，真是陰陽兩隔。其實是一線之隔，卻覺得兩個世界絕不交涉，這或許是人類對於死亡的恐懼導致的天然屏障。在這屏障之後有兩類人（當然也可以做更細緻分類），一種是努力排除各種可能罹病的「外在因素」，如吃素、運動、忌口。有些則加上各種養生食品、藥品（鹼性離子水、神仙水、諾麗果、巴西蘑菇、綠藻、蜂膠、牛樟芝）、養生偏方（拍打功、甩手功、刮頭、整脊、開背、踩蹺）。另外總存在著各種「神醫」、「自然療法」，各種不看健保 、隱身在某某僻靜巷弄或大樓裡的無健保自費療程。

另一種極端者，及時行樂，做我自己，不檢查，盡可能不看診、不吃藥。即使事到臨頭進了醫院，醫生說的不入心、聽不進耳。彷彿只要逃得夠快、離得夠遠，不看不想、不聽不思及，就能略過死亡與疾病。界線隨時畫開，就可以為自己打造一個安全的結界。

十一月第一次乳房外科之後的過程像夢一樣，你都記得細節，但很難產生真實感。美麗的女醫師幫你觸診，你到隔壁做超音波，過一小時又回到診間。醫師推一下鼻梁上的黑色鏡框，像報告什麼似地說出如下一段話：「左側做乳房攝影，發現鈣化點叢聚。通常這有十分之一可能是壞組織，需要做定位切片，或手術切片。另外超音波結果右側有兩個可疑點、左側有一個可疑點，需要做超音波切片。我們先從超音波切片開始做，幫你安排周四下午，我會親自幫你切片。」醫生用原子筆在一張畫有簡單乳房示意圖的紙上，圈出那些可疑的疑點。

你與伴侶帶著那張圖紙回家。切片，這個字眼聽起來就很痛。

周四下午準時到達超音波室，一長排椅凳六個病患等候。每個人進去再出來，胸口都捂著，但表情似乎還好，時間也大約在十分鐘左右結束。

等候期間，坐在你前面三個位置的一個婦人，身材寬大、聲音響亮，她與隔壁的婦人聊起來，說她三年前罹癌（你聽到這個字眼心中一跳，像是什麼不祥的徵兆），「是黃醫師救了我。」她說，說手術切除腫瘤 、做化療，三個月後就去爬山了，恢復得極好。沒想到半年後肝卻壞了，「我做換肝手術，換肝欸，手術很大。」

她突然企圖將衣服掀起來，「你們都不知道，我做過多少手術啦！吃的苦真是數不清，可現在還不是生龍活虎。不要怕啦！運動最重要。還有，黃醫師說，保持心情愉快，快樂最重要。」你不知道，到底是快樂還是運動比較重要？

「那你這次是什麼問題？」鄰座瘦小婦人沒有受到這段坎坷遭遇的鼓勵，反而像是被提醒似的，一張苦臉問她。

「右邊又長東西了，來照一下。」她語氣輕鬆，彷彿只是去百貨公司買東西。

你尚未弄清楚這些來龍去脈，只感覺腦裡轟轟，「癌癌癌」這個放大字眼在眼前飄飛。「可我們家族裡沒有人有乳癌啊！」你喃喃自語。

切片時刻，都打了麻藥，並不太痛。但因為左右乳都做，且有三處切片，還是花費了較長時間。到了第三處時，麻藥不怎麼有用，你開始掙扎，「痛。」你說。

「這邊比較深，忍耐一下。」

切片被反覆穿刺多次，結束後須重壓三十分鐘。護理師給你衛教單，回家後注意有無出血，劇痛，要立刻回診。

麻藥退掉後，真是被痛擊狠揍過的疼痛。這些都還好，上次子宮手術已經有經驗，肉體疼痛都可消除，怕的仍是那「癌癌癌」的字眼威脅。

等待切片報告兩周，那兩周你如行屍走肉，「癌癌癌」這個字重擊了你。三處切片，還有那個還沒切片的鈣化點叢聚，機率太高了吧！儘管身邊親友都對你說：「吉人天相，一定沒事。」說誰誰誰也做過切片都沒事，「不要自己嚇自己。」

你發現突然誰的妻子、姊妹，甚至她自己都做過切片啊！好像這時代誰身上沒切個幾片不可能哪，是這樣鋪天蓋地的安慰。

但你就是當機了。

生活如常，但腦子裡轟轟作響，癌，原來在你心中是個髒字眼嗎？到底是怕痛、怕死，還是怕醜？怕失能、怕失常，怕化療、怕擴散，或什麼都怕？你不知道癌症 原來是這樣巨大的東西，足以籠罩一切。（二）