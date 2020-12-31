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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

中原女人（四○）

張幸

她一聽，毫不客氣反駁：「我是不會再回你媽媽家！簽證擔保你不取消，我也要申請取消。你要是再敢威脅我，我會向警察局申請執行保護令；你如果不能平靜地、友善地跟我說話，我再也不會接你的電話！」說完，不等他反應，關了手機睡覺。

等晚上手機再開時，小帥的電話又來了，口氣全變了，在電話裡喃喃地向她道歉，說他錯了、說他對不起她、說她走了他多寂寞。他多麼想她，他願意搬出來跟她一起住。

「我們需要先談一談再決定。」她「哼哼」一笑，吃硬不吃軟的傢伙，還以為你多厲害呢！

她開車把他接出來，在一起吃了頓好飯，邊吃邊嚴正聲明似地對他說：「如果你覺得我的年齡是我們婚姻的障礙，我們可以好合好散，就此分手。如果你想我們的婚姻繼續下去，第一條，你必須尊重我；第二條，你必須像個男人一樣出去找工作，不能所有的開銷都讓我承擔，而且，你必須每個月上交家用；第三條，你不能干涉我的工作，我出去找什麼樣的工作、工作時間長短，你可以提出你的想法，但最後的決定權在我。」

她說一句，他點一下頭，眼巴巴望著她，全都答應了。雖然有點不開心，但他的模樣又有了他們最初相識時那種單純樸實的神態了。

他們第五次安了家。他現在沒有車、沒有工作，為了讓他能出去工作，她讓國內的家人寄了錢過來，給他買了一輛無需駕照的電動車。他很快在附近的汽修店找到了工作。（四○）

手機 駕照 警察

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