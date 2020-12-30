他說在大學畢業那年，「她」從城北一棟樓的七樓上跳樓自殺。他的精神就是在那件事之後開始消沉的。在那之後更新的博文，就再也沒有任何生活旅行的內容，除了關於「她」的，就是轉載而來的全英文的學術文章。

如果這真的是章執騫的博客的話，那麼，他文中的這個「她」又是誰？章執騫和我們是同級生，博文中說「她」在大學畢業時候跳樓，那是指章執騫畢業的時候，還是「她」畢業的時候？

我在微信 群裡找到了參加聚會的幾個女生，私底下問了一下，有沒有誰知道，畢業那年有同校女生跳樓的事。可是沒人知道。有人回覆說：「跳樓的人裡，我只認識章執騫。」也許是覺得所說不妥，又趕緊發過來一句「童言無忌、童言無忌，死者為大，阿彌陀佛。」

算了，就這樣吧！我放下手機 ，闔上電腦。走到窗邊，聚會的時候，她們說章執騫曾經追求過我，可我還活著，顯然不是他博客裡的那個「她」。章執騫也已經追隨「她」的腳步跳樓自殺，我對他再好奇，也只能到此為止了。也許，這一切都只是白忙一場，我找到的那些資料，根本不是章執騫的。

我呼出一口氣，拿起外套，準備出門買菸。我抽菸的事沒人知道，連小早我也瞞著。我知道吸菸有害健康，但當我腦子一團亂麻找不到出口的時候，只有香菸能讓我平靜。

隔壁小賣店的老闆娘是個大嘴巴，和誰都能掏心窩子，所以我從不在那買菸。走出兩個街區，再過幾條馬路，有一個大的商場，商場的地下一層有一家二十四小時營業的便利店，買菸我都去那。（七）