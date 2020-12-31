卡門貝爾柔軟滑嫩，一旦離開冰箱，在室溫下很快就會變軟。若是不馬上切開，過一會兒就會切不動，只會像漿糊一樣黏在刀刃上了。

我很小就在書本上見過達利的畫，印象很深。但是當時對乳酪沒有概念，更別說是卡門貝爾了。

長大以後，我才知道卡門貝爾乳酪是什麼樣子、什麼味道。我喜歡上卡門貝爾之後，就買了一張〈記憶守恆〉的畫，掛在飯桌旁邊的牆上，經常一邊賞畫，一邊品嘗卡門貝爾，讓時間慢慢流逝。

由於卡門貝爾味道太突出，我沒法在家人面前吃，只能獨自在家或自己外出旅遊的時候吃。大家都說藍紋乳酪很臭，我早就不買回家了。沒想到卡門貝爾他們更受不了，直接跑過來問我，是不是什麼東西腐爛了。有一天我恍然大悟，藍紋乳酪是吃了才臭，卡門貝爾是拿出來就臭，氣味的穿透力很強。

後來，我都是自己一個人出差時，到附近的超市買卡門貝爾，到酒店房間吃，獨自享受。這一次在波士頓 ，我辦完事，又馬上去買了一塊乳酪帶回酒店，津津有味地吃起來。再配一點葡萄酒，就更加完美了，瞬間就把一天的辛勞忘得一乾二淨。

這時候，門鈴響了。我走到房門口，通過貓眼，看到門外站著一個又高又瘦、皮膚非常白的老先生。

由於謹慎，我只開了個門縫。

「你好！ 我是卡門貝爾廚師。」他有英國 口音。

「有什麼事需要我幫忙嗎？」

「這應該是我問的問題吧？你是客人。」

「哦！這裡一切都好。很高興認識你，卡門貝爾先生。你說你是廚師嗎？」

「對啊！我在這裡上班。但是我下班了，現在是我的休息時間。我就是經過這個走廊，聞到了乳酪，耐不住好奇。」（四）