阿普航空／圖

走出醫院，陽光正炙，你突然眼前花白，像被白光照射的眼盲。「回到真實世界」的感覺總是揮之不去，即使醫院對你來說亦相當熟悉了，可病院內外兩個世界，卻是那麼截然對立。

你等待紅綠燈，望著對面同樣等待著的行人。那些男女老少可能經過這六十秒的等待，也要穿越斑馬線，走進你身後的這家教學醫院。他們都是步行而來，但有三成以上的機率是病患，而三成則是家屬或親友，當然剩下的則是路人而已。可這些人皆自在行走，看來並無異樣，正如你。

罹患免疫系統疾病九年，才剛住院兩日，經歷一個療程八萬元的生物治劑注射治療。你身上帶著五個切片穿刺孔，左乳曾經手術，肚腹上十五公分開腹手術造成的巨大疤痕，子宮已被摘除。

書寫此畫面時，你想起2010年時，也曾在一部長篇小說開頭如此寫到：「從醫院前的捷運站走出，如旅鼠張望。」多年過去，更多手術、更多治療、更多科別的慢性病處方箋，你的身體越來越殘破了。2010年書寫著2008年剛罹病的焦慮、茫然、錯亂。如今，身邊的朋友都進入五十歲這個階段，開始各種病痛，經歷生離死別。也有人如你罹患怪病，幾次進出加護病房，有人罹癌、有人糖尿病，也有人突然離去了。

突然有人喊了你「老師」，你回頭，是穿著白袍的年輕女子。她開心對你揮揮手，又喊了一次「老師」。你笑笑望她，也對她揮手，是不認識的人，想來是臉書或實體書的讀者。

這是2010年書寫長篇時未曾有經歷，如今你是偶爾走在街上，會有讀者上前來要求拍照或簽書的作家。2016年頻繁檢查之際，也在不同科別病房遇到實習醫師是你的讀者，事業上來說，是達到某種程度的成功了。

身體更好或更壞了呢？就數據來說，免疫風濕科的檢查發炎指數 超標，最麻煩還是血栓指數與紅斑性狼瘡指數（有時會加上甲狀腺指數）都超過標準值。也因此你這些年陸續施打貴森森的免疫療法「莫須瘤」，結果2015年卻因為「莫須瘤」副作用，引發了急性肝炎，至今仍在服用貴森森的肝炎藥物（醫生說「莫須瘤」施打後必須服藥一年，但你每四個月就打一次啊！所以這用藥看來暫時不會停止。每月六千元藥費，亦是驚人的數字）。

你似乎已經逐漸習慣這些指數的變化，不再如剛罹病時那樣癲狂，隨著指數心情起伏震盪，每次看診都是折磨。如今你只將這些數字當作是提醒，但誰又知道，等到十一月底要做乳房攝影時，若有任何異常，你是否會如2015年底，陷入比怪病纏身時更巨大的恐慌。

是啊，2015年十月，那之前一整年你勤於上健身 房，是人生首次體會到運動的好處，一則減掉你中年肥滿的腰臀，你再度穿上二十多歲時買的短褲、短裙。但有好友說你瘦下來不好看，可你陷入瘋狂健身模式，依然繼續減重健身。一則你終於稍有肌力了，逐漸發現自己可以走上一小時也不累，在書桌前長時間寫作，不會腰酸背痛。

那一年也是長篇寫作最狂魔時期，大量的運動消耗體力，也釋放焦慮，就是那麼心力、智力水乳交融的美好狀態啊！然後交出長篇，進入馬不停蹄宣傳。你去了馬來西亞、北京 ，然後回到台北環島簽書，緊接著又去了武漢，回台北後繼續宣傳，然後再去了成都與重慶。

最好笑的是，你因對健身的焦慮，在北京時還請出版社編輯為你準備瑜珈墊。結果到了旅館，發現房間窄小，根本難以旋身。在北京密集行程中僅有的一天假期，你去了地壇，為的可以快走兩圈。

是這樣瘋魔的個性啊！

六月中一次SPA按摩，芳療師發現你的右乳上有一個細小的突起，那時就想起該檢查了。「等我打完書。」你對伴侶說，「等我從XX回來。」

總是有一個什麼是尚未完成，總是有一項新的任務等著你去執行，總是有什麼與寫作有關的事，是你很想去嘗試看看的。

終於等到十月中回台，身體也差不多累垮了，你立刻安排了十一月初的乳房攝影檢查。檢查時操作人員就暗示你：「一定要回診，你也可以先安排到乳房外科掛號。一定要回診，要記得喔！」多年看診經驗，當護理人員突然這麼急切地表達，一定是出問題了。

接下來就是如排什麼明星演唱會門票一般，你的伴侶透早起床，在電腦前幫你預約大醫院名醫。但只掛得到第二名醫，兩星期後看診。（一）