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台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

中原女人（三九）

張幸

她一直記得結婚那天早上，他給她發來的信息：「你是我選擇願意度過終生的女孩，我會善待你，也請你善待我。」

但是一紙婚書讓他們的關係變成了蹺蹺板，他高高在上，她低低落在地上。他的家人知道了她對合法身分的需求和渴望，逐漸開始利用她這個弱點，蔑視她、欺侮她，變本加厲地壓迫她。本來對她有愛、有責任心的小帥也牆頭草一樣，跟著他們倒來倒去。她的頭慢慢地垂下去，腰一點點彎下去，也是知道他們掌握了她的要害，在他們一家面前，漸漸變得像丫鬟、奴才一般，不停付出、奉獻，得不到任何感激和回報。

想明白了，她立刻拉黑了小帥的電話號碼。有他沒他她都得過日子，她倒要看看沒他過得怎麼樣。要是沒他，就申請不到合法身分，哪怕回國，也不能忍氣吞聲、低三下四當奴才。

她開始積極找工作。下午仍去麵包廠上班，上午做清潔，幹回老本行。她有自己的想法，想要在經濟上翻身，不能一直給人打工，要開自己的公司。最熟悉、最容易的就是做清潔，主要是力氣活，前期投入不必太多。現在要把清潔工作先熟悉起來再說。

幹了兩個星期，有一天休息，她把小帥的電話開通了。他一定是在不停給她打電話，剛開通不久，他的電話就進來了，張口便罵她沒良心、忘恩負義，說她不知好歹，有錢不給家裡人賺。他要給移民局打電話，取消簽證的擔保……（三九）

移民局 簽證

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