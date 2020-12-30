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加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

千里萬里（六）

桑文鶴

我並不認識他。可說不上來為什麼，就是有一些什麼東西，讓我覺得似曾相識。

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我花了整整一天的時間，終於在網上找到了一個疑似章執騫的博客。說是「疑似」，是因為我無法百分之百確認。但能做到這一步，已經難得。網上關於章執騫的資料很少，我在這有限的資料裡找到了一張他高中時參加物理競賽的獎狀。這張獎狀的照片被發在一個課外輔導機構負責人的微博裡。

我順著這張照片下的評論，找到了兩個認識章執騫的人的微博。又在其中一個網名叫「橘子香水」的微博裡，找到了一條疑似寫給章執騫的推送。

「誰愛得多些，誰就更賤。這句話是真理。我對騫、騫對她，都是如此。」這條微博下面有一條評論，也是「橘子香水」自己發的。評論裡面什麼也沒寫，只是@了一個人。

我點進那個人的微博裡，幾乎沒有任何有價值的東西，全都是一些抽獎的轉發。但個人資料裡，有一個網站。我點進去，是一個已經停更很久的博客。博客的名字叫「隨風」，註冊名是幾個英文字母「WANJY」。

我開始看他的博客。從六年前開始，幾乎每個月都會更新幾次。內容大概分為三類，一類是轉載分享各種學術文章，大部分都是英文。我的英文很爛，所以幾乎完全看不懂。第二類是普通的生活記錄、趣事分享、旅行見聞。還有一類，是對一個女生的懷念。他從沒有提及女生的名字，文章裡都用「她」來代替。博客裡詳細記錄了他對「她」的一見鍾情，相思之苦，還有後來這個「她」的死亡。（六）

微博 字母

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