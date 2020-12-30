薛慧瑩／圖

「抱歉打擾了，你們是越南 人嗎？我需要和越南人談談。我是從越戰退役的軍人，回來之後一直很困擾，幾十年了，都沒法睡好覺。我需要解開一些心裡的結，你們能幫助我嗎？」

「我們是中國 人欸！」

「那也沒關係。你們願意聽我說說嗎？幫幫忙吧！」他不斷央求。

一名警察 走過來，請那個軍人離開。他沒有立刻挪動，仍然以懇求的眼神凝視著我們。

「喂！不要騷擾這些女士們。」警察試圖把他拉走。他被迫後退，仍舊望著我們，一邊道歉，一邊離開。

馬克呼喚喬治的語氣，有點像那個軍人懇求我們的語氣。他叫「喬治」過來的時候，不像一種命令，而像一種請求。不同的是，松鼠過來了，而我們卻沒有滿足那個軍人的要求。

不知道多年前我們在餐廳裡遇見的軍人是否還活著，他也會在公園裡餵松鼠嗎？他也會與其中一隻松鼠交朋友，給牠起名字嗎？有了松鼠做朋友之後，他會把自己的心事告訴他的朋友嗎？

松鼠啊松鼠！我見過的第一隻松鼠是關在圓形籠子裡的，被當作寵物在菜市場賣。牠以最快的速度在籠子裡奔跑，卻發現籠子不停轉動，自己永遠在同一個地方。

這就是人類對松鼠，甚至自己的同類所做的事情！將他們放在籠子裡拍賣，玩夠了就將其丟棄。

長大以後，我在野外看到自由自在奔跑戲耍的松鼠，才發現生活可以是另一種樣子。

當那被記憶拉扯的思緒回到現在時，我發現自己正一個人坐在公園的長凳上呢！被我在心中以馬克稱呼的男子和被他起名為喬治的松鼠都不見蹤影，但長凳旁邊有一棵長得很茂盛的樹，為我提供了充足的庇蔭。

喬治住在哪裡？他有一個穩定的家嗎？ 或者，他像以前住在我家門口那棵樹上的松鼠一樣，由於樹枯死被砍了而失去家園？也許一棵枯樹對松鼠來說，並不影響牠們居住，但卻對周圍的人類構成危險。公園管理局管的是樹，不管樹洞裡的松鼠。

有一天，我又去了公園，卻沒有看到馬克。第二天，我仍然沒有看到他。這樣持續了一個多月，我終於忍不住了，走到馬克一直以來和松鼠會面的地方喊：「喬治！」

我喊了好幾次，正想放棄的時候，一隻松鼠從岩石後面的灌木叢冒出頭來。我意識到我並沒有準備食物給牠，有點懊惱，輕輕對牠說：「等等，明天我帶點吃的給你。」

第二天，我遵守承諾地帶了一個馬克使用的那種褐色紙袋，裝了一些堅果來到公園。我呼喚「喬治」，松鼠又出現了。牠站到岩石上，但是沒有下來。我把堅果倒在地上，後退兩步，靜靜地等著。松鼠跳兩步、停三秒，分段下來，終於到了堅果旁邊。牠仔細觀察我和周圍的環境，確定沒有危險之後，才開始用餐。

我開始每天帶食物到公園，喊出喬治，看牠進食。但只有在我放下食物，並且跟牠保持一定距離，牠才會過來。

有時我會在公園裡吃午飯，就直接把午飯分給喬治。我發現牠喜歡麵包，不喜歡雞蛋。我發現牠像我一樣喜歡杏仁，卻比我能接受更多種類的水果。

這樣過了大約兩個星期，情況逐漸穩定，我似乎取代了馬克的角色。只是喬治不願意跟我親近，令我有點納悶。牠以前總是飛快地跑到馬克腳邊，馬克的手都快碰到牠了，牠也不會跑。牠大概和我還不夠熟吧！我不願意承認自己有點失落。

有一天，我突然想到，「喬治」說不定是松鼠專門為馬克保留的名字呢！別人叫牠「喬治」，牠就不想太親近。也說不定，我餵的這隻松鼠根本不是「喬治」呢？我決定用另一個名字稱呼牠。

第二天，我開始稱這隻松鼠為「強尼」。我把食物放在地上之後，並沒有後退。

松鼠從岩石上跑到我腳邊，抬頭望著我。

「強尼！」我很柔和地呼喚牠。「我可以叫你強尼嗎？」

牠抖抖尾巴，開始享用牠的食物，彷彿答應了我。

我與強尼的友誼逐漸增長。最終有一天，牠坐到了我的長凳上，和我一起吃午飯。曾經天天來找喬治的馬克再也沒有出現，但是他給我留下了一個朋友。

我始終沒法確定，松鼠強尼是不是松鼠喬治。但這不重要。消失的馬克有一個名叫喬治的朋友，而我有一個名叫強尼的朋友。

3 卡門貝爾先生：乳酪

卡門貝爾先生來訪時，我正在吃和他同名的乳酪，看著西班牙畫家薩爾瓦多‧達利1931年的作品〈記憶守恆〉。幾個變了形的鐘錶軟綿綿地掛在那裡，像剛剛揉好的麵餅皮。

〈記憶守恆〉這幅畫又名〈融解的時鐘〉，畫裡面有幾個攤在桌上變了形的鐘錶。據說達利的靈感來自大熱天融化中的卡門貝爾乳酪。（三）