林少軒甚至還去花店，買過好幾次花。小早從他的口氣裡，看出我們像是認識，就問我他是誰。我嘆了一口氣，告訴小早說，這個人說他是我的前男友。小早知道我失去了部分記憶的事，所以對於我的回答，也沒覺得奇怪。

那個時候她自己也剛失戀，所以對劈腿的男人深惡痛絕。林少軒再去買花，跟我打招呼，問我感覺怎麼樣的時候，小早就在後面酸溜溜地說：「喲，林先生你的心裡，還真是充滿了愛。都在給新歡買花了，還關心舊愛的死活，真是大愛無疆啊！」

林少軒一臉尷尬，苦笑著付了錢，離開了。

小早望著他的背影說：「對於這種渣男，就別給他好臉色看。他顧著和那個姓覃的狐狸精你儂我儂，還不忘回來吊著你。怕那邊搞砸了，將來好再有個墊底的！」

也許是意識到自己說得有點過分，小早又說：「你也別老是待在店裡哪都不去，我覺得你還是多出去見見人，也有點交際，說不定你能更快恢復記憶。而且，有可能你會遇到更好的人呢！」

她想起來我跟她提到過的，微信 群裡要組織同學會的事，她說：「聽我的，你去參加這個同學會，要不然你遲早會悶出病來的。」

實在是怕了小早的碎碎念，我只好提著水壺，去外面澆花。抬起頭的時候，玻璃門的反光裡，我看到了一個男人熱切的目光。我轉過身，他就站在馬路對面。他望著我，眼神複雜，可嘴角卻帶著一絲微笑。

我四處看看，確定他就是在望著我。一輛雙層大巴從我們中間的馬路上駛過。大巴離開我的視線後，那個男人也不見了。（五）