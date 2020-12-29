蘇珊娜的說詞令我哭笑不得，其中美國 人的偏見暴露無遺。我反辯道，把人的生理衛生用在狗身上是教條主義。別看她用了不少醫學用語，其實是反科學的、是形上學的。我要強調的是，吃肉是狗的天性，把肉加工成肉包子，還用了狗不理的配料，這是出於我對巴赫的愛心，怎麼能被誣陷為虐待？

在我們爭論不休的時候，威爾遜法官一言不發，只是低著頭在寫什麼。我知道我的命運，或者說我和巴赫的命運，或者說我和巴赫和蘇珊娜的命運，都在他的筆尖上。出庭之初我心裡一直忐忑不安，可是現在卻奇怪地平靜下來。這符合常理，據說倒楣的人都是這樣，在倒楣之初覺得難以接受，可一旦認識到倒楣事已不可避免，就會冷靜面對。

儘管法官對我的態度一直正面，但他做出的判決卻讓我大失所望。

法官先把我從頭到腳誇了一頓，說我出發點很好，教巴赫中文、訓練他服從命令以及給牠吃狗不理包子都是出於好意。聽到他這樣誇我，我心裡立刻打起鼓來。按照美國人的習慣，在放狠話之前，總要說對方好話。比方炒鱿魚之前，老闆總會先稱讚你一番，然後才說滾蛋。

果不其然，一番好話之後，威爾遜法官說：「法律是不長眼睛的，是不以道德標準為標準的。換句話說，好的動機並不意味著得到好的結果。」說著他拿出那份護狗合同，說合同上有你們兩人的簽名，也有簽字的日期，具有法律效力。（八）