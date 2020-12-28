小帥平時從她這裡要十塊、二十塊都是當面開口，哪怕從裝硬幣的零錢罐裡，拿幾塊錢買咖啡 ，也會跟她說一聲。小帥再沒錢，也不會把結婚戒指拿出去當了、賣了。

這個家不能住了！她徹底死心了，一分鐘也不想多待，馬上拿出箱子收拾東西。小帥看她要走，上來阻攔。她把衣服放進箱子，他隨即給拿出來：「你要到哪兒去？你沒地方住的！你走了，往後簽證 怎麼辦？」

她拉開壁櫥，把幾雙鞋一股腦扔進箱子：「你別攔著我，告訴你，今天你就是拿刀子頂著我，我也要走！我寧可不要身分，也不讓你們家人騎在我脖子上作踐我！」

她拖著箱子，開車直奔在農場認識的老鄉家。老鄉像她以前一樣，租了一棟獨立房再分租出去。還剩一間屋正在招租，房租只要一百一十元一周。

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早上本想把妞妞送到朋友家，讓朋友幫忙帶一天。朋友的女兒跟妞妞一個班，兩個孩子常在一起玩。可是妞妞感冒了，她怕孩子傳染給別人，還是帶著妞妞去幹活吧！

要是沒人帶妞妞，孩子只能跟著她去幹活，嬰兒時期就這樣。妞妞幾個月大時，周末托兒所不開，她去醫院做清潔就帶著妞妞，把孩子放在一個搖椅裡，自己在旁邊幹活。可憐的妞妞，從小到大多少次了啊！

現在，她主要做管理工作，但碰到棘手的活兒，她會親自上陣，減輕一下員工的負擔。這個「搬家清」的活兒，房客無賴，被房東 趕走，連房租都不想付的人能指望他愛護房子嗎？衛生間、廚房、客廳都髒得像幾年沒掃過，地毯污濁、牆壁積灰。（三七）