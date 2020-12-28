我開始逃課，也盡量不待在宿舍裡。我不與任何人說話，總是獨來獨往。為了不用賀建強打給我的生活費，我找了好幾份兼職的工作。有的時候燒烤店打烊晚，我就睡在店裡。

不過這些工作我都做不長，賀建強像是在我的身上安裝了雷達。有一次，在學校外面的一條小巷子裡，他把我堵住，用手捏住我的下巴，把我按在長著青苔髒髒的牆上。

他說：「你狂什麼狂？你要知道，你是我養大的。你的皮膚、頭髮、腳趾、骨頭、都是在我的供養下，才長成現在這樣的，所以，它們都屬於我。」他笑得問心無愧，「你以後每個月必須回家兩次，否則我就把你的照片發到網上，讓大家都看看你這個清純女大學生的真面目。」

我一直過著這樣的日子，直到我出院後的半個月，警察 找到我，說賀建強出了車禍 。我在停屍房見到了他的遺體。他的腦袋上有一個大大的洞，這讓他的臉看起來有些變形，可他的身體我是認識的。

警察安慰我，讓我節哀順變。我點點頭。我想，也許這世界上真的是有神靈的，我的祈禱終於被聽到了。

辦理賀建強喪事的時候，林少軒也來了。一起來的還有一個女的，她自我介紹說姓覃。她謙和有禮，盡量表現得落落大方，也許是怕我這個被她橫刀奪了愛的前女友怨恨。

我冷眼看著她和林少軒忙進忙出，始終不明白他們接近我的目的是什麼。如果林少軒真的和他口中的賀伯伯打過交道，那他就應該明白，成為我男朋友這件事，根本就是一個偽命題。

可是他們對我如雜草般覓縫而出的懷疑毫無察覺，仍然在我的生活裡扮演著好朋友的角色。（四）