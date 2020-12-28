威爾遜轉過頭，問我有什麼解釋。我想了一下說，美國 是個多元社會，政府和社會各界都在鼓勵和倡導雙語教育，就連找工作都優先考慮雙語人士。

威爾遜法官默默點頭，說：教雙語自然是好事。不瞞你說，我的小孫女也在學中文。

我開始覺得法官的態度在向我這一方傾斜，這是個可喜的跡象。

但是在審議第二項訴狀時，出現了一些偏差，巴赫給我帶來不小的麻煩。蘇珊娜說她一向秉承反戰的立場，所以不能接受她的狗接受軍事訓練。而我做為狗的臨時照顧員，卻恰恰違反了她的意志，用軍令強迫她的狗做士兵的動作。

在蘇珊娜的要求下，法官要我和巴赫展示一下。對此我並不太擔心，因為我心裡已經想出了對策。

我特別用中文對站在面前的巴赫說：「你給我聽好了，不要立正。」可是巴赫有選擇地聽懂了「立正」，而全然不顧我說的「不要」，牠做出了標準的立正動作。

這下我急了，趕快說：「不要敬禮。」巴赫又乖乖敬了個禮。

我更生氣了，用更嚴厲的口氣說：「你千萬不要齊步走。」不出所料，巴赫開始昂首挺胸地在法官面前走了兩圈。

在場的人，除了蘇珊娜，都發出爽朗的笑聲，其中威爾遜法官的笑聲最大。

在審議肉包子問題時，我和蘇珊娜各抒己見，展開了激烈爭論。

蘇珊娜堅稱，肉包子，不管是狗不理還是貓不理，都屬高脂肪、高蛋白的食品，會引起高膽固醇不說，對血糖 和血壓 也有影響，對身體有害是毫無疑問的。從這個角度來看，餵肉包子是對狗的虐待。更何況吃包肉子也不符合美國的飲食習慣，這種有悖文化傳統的事情，是不道德的。（七）