扣除小帥菸錢、她上班的汽油費，所剩無幾，她只能天天吃方便麵。

這種情形下，兩個人都是得過且過地捱著。小帥不敢去他媽媽的冰箱找吃的，只跟她說餓了。有一日，她實在沒法，開了冰箱，看見一隻烤全雞。超市裡一隻生雞才四、五塊，她以前都不稀罕吃。現在看著婆婆大人尊貴的烤雞，她不敢動，只能又去翻櫥櫃。小姑子正坐在廚房看書，問她找什麼。她說：你哥哥餓了，看有沒有餅乾什麼的。

小姑子放下書，拿出那隻烤雞：「切幾片給我哥做三明治吧！」看她猶猶豫豫不接，爽氣地說：「我媽要問，我就說是我吃的。」

她趕快包了個三明治拿回房間。

還是沒逃過去，晚上婆婆大發雷霆，在廚房大叫大嚷：「我的烤雞呢？怎麼少了一半？我們家裡進了賊了嗎？晚上讓我吃什麼？」

她不願意撒謊，趕快聲明是小帥肚子餓，吃了個三明治。

「他就是餓鬼投胎，一輩子除了餓，還有什麼本事？你幹麼不讓他餓死去吧……」

她沒想到，一個洋老太罵起人來，並不比國內她家鄉那邊的潑婦好多少，一樣豎眉瞪眼、一樣口沫橫飛。只是她家鄉的潑婦好像從沒為親兒子吃了自己幾口什麼而發飆。

她抹著眼淚躲回房間，真想抬腳搬出去。

促使她最後堅決要搬走的原因，是結婚戒指丟了。她原以為，畢竟是一家人，不至於進去出來自己的房間還鎖門，哪曾想放在抽屜裡的白金戒指不翼而飛。結婚時，下了狠心買了兩只貴的，就是想著要跟小帥長長久久過一輩子。

肯定不是小帥拿的。（三六）