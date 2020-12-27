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受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

小概率事件（全文完）

李東文

老女人似乎是醒了過來似地大聲吼：窗柱不夠力的話，我孫女摔下去怎麼辦？不行、不行，必須要換回來！

我心中爆了句粗：你孫女會摔下去，未必員警就不會！

員警安慰她不用怕：窗柱只是輔助的，繩子的一端綁在我身上呢！

小姑娘被救上來了，剛被放到我家陽台就癱倒在地。她的奶奶也癱倒在地，兩個人都嚇尿了褲子，十分狼狽。兩位員警滿頭、滿臉全是汗和灰塵，他們的衣服被汗水濕透了。

消防員來了，「嘀嘟嘀嘟」開著大大的消防車，送小姑娘和她奶奶去醫院檢查。

大家都走了，我家恢復了平靜。可憐的我呀，又要重新搞衛生。

當天晚上，小姑娘的爸爸帶著禮品到我家來致謝，告訴我，小姑娘和她奶奶已經回到家中，身體並無大礙。

這小姑娘讀小學一年級，放假後整天玩手機。奶奶看到快開學了，搶了她的手機，讓她寫作業。她不幹，跟奶奶搶手機。奶奶跑到陽台邊上，舉起手機伸出陽台恐嚇小姑娘，再胡鬧就把手機扔下去。姑娘搬來凳子，去搶奶奶手中的手機，胡鬧中莫名其妙地摔了下來……

手機摔在草地上，後來找到了，倒是沒有壞。那位爸爸說。他說完，掃碼加了我微信，說過兩天抽空請我吃飯。

然後，我提著陽台的垃圾袋，送小姑娘她爸出門。在走廊，我打開垃圾袋讓他看，告訴他，這些垃圾是我從陽台找到的。我家沒有把垃圾扔在陽台的習慣，但我幾乎每天都能在自家陽台找到一點垃圾，是風吹進來的。

小姑娘的爸爸愣了愣，一下子拉黑了他自己的臉。

我轉身回家，趕在他拉黑我之前，傳給他幾張圖片，可能是他或者他的家人拋出陽台，被風吹進我家陽台的垃圾的圖片。我不喜歡打臉這種行為，但我今天必須要做那個打臉的人。（全文完）

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