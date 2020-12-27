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好狗巴赫（六）

沙石

聽了我以上的陳述，蘇珊娜說了一句狠話：「你還找我要工錢？虧你想得出來。」還沒等我做出反應，她又抛出一句掛在美國人嘴上的話：「咱們法庭上見。」

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出庭那天，我認真地準備了一番。穿上西裝、打好領帶，多年不穿的皮鞋也拿了出來，擦了油、抛了光，從頭到腳我是一塵不染。這樣做是出於對法庭的尊敬，同時也會給法官留下好印象。出門前向鏡子裡掃了一眼，看到我臉上帶著一副被告的表情。

法庭內的氣氛十分莊嚴，讓我心裡發毛。

威爾遜法官是個白人，穿著黑袍，坐在正前方的法官席上，一臉嚴肅。我站在左邊的被告席位置上。蘇珊娜站在右邊，那裡是原告站的地方。

讓我吃驚的是，她把巴赫也帶來了。自從那天晚上牠和蘇珊娜離開我家，已有兩個多星期了，看到牠，我真感到一種重逢的酸楚。巴赫見到我也很衝動，牠不顧法庭是個嚴肅的地方，就向我「汪汪」地狂叫，同時向我這邊撲過來。無奈牠脖子上繫著狗鏈，而狗鏈的一頭被蘇珊娜緊緊地攥在手裡。

巴赫的表現讓我感動，但為了尊重法庭，又不好表現出來，我只好在心裡默默地感受著這個溫情。但願巴赫的激動不是因為想起了狗不理包子。

審案程序一開始，蘇珊娜就向法官呈上我們簽字的合同。法官低頭審閱著卷宗，說這是一宗簡單明瞭的案子，不用多少時間就可斷案。法官的話讓我心安了許多，看來他是個知情達理的人。

法官說原告提出的第一項訴狀是教她的狗學中文。他問蘇珊娜有什麼說法？蘇珊娜說：我家巴赫生活在英語的環境裡，牠沒有必要學中文，學中文是沙先生強加給牠的。（六）

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