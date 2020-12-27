王幼嘉／圖

他一下子有點沒聽明白。他說：「什麼？」

「護士說，你是我的前男友。那我們是為什麼分的手？」

「哦，是這樣，」他有些緊張地呼出一口氣，「都是我的錯。我沒能經受得住外界的誘惑，我們研究所新來了一個女研究員小覃……」

「可是他們說，你是重光醫院的醫生。」

「是的，我說的研究所就是重光醫院的一個部門。我們現在正在研究一個新的課題，成立了研究所……」他停頓了幾秒鐘，又說：「我挺對不起你的，小雨，真的。但是，我答應過你，會一直以朋友的身分關心你、照顧你的。我說到做到。」

他說得義正詞嚴，見我沒有任何反應，他又追加了一句：「伯父也同意的。今天我來接你出院，就是他的意思。他說你性子太冷，多個朋友多條路，還說什麼時候，讓我帶著小覃和你，一起去家裡吃飯……」

看見我的臉色不對，他終於住了口。

林少軒口中的「伯父」是賀建強。僅憑這一點，我就可以確定，這個林少軒絕對有問題。而且，從小到大，我對異性的審美一直沒怎麼變，這個文質彬彬、一股書卷氣的林醫生，怎麼看也不是我喜歡的類型。

我們沒再說話。車一路向東，向我的住處開去。我望向窗外，城市的樣子似乎一點也沒變，可卻總有種恍若隔世的疏離感。我不明白，我住院僅僅兩個星期而已，怎麼一下子多了這麼多理不清頭緒的事。

回到家，小早已經在等著我。小早是我的鄰居，大我兩歲，從小和我們住對門。我十五歲那年，因為她父母工作調動，他們一家搬到了外地。後來，我上大一的時候，在圖書館 裡偶遇了她，聊起來才知道，小早又考回了C城的大學。

我不善與人交際，大學裡，她是我唯一的朋友。她畢業以後，找到了一份公司文員的工作。後來又辭職開了花店。我畢業以後，工作沒有著落，連個落腳的地方都沒有，也還是小早找到我，說如果不嫌棄，就先在花店裡給她搭把手。花店的二樓有一間用來存放雜物的小屋子。我和小早一起把那間屋子打掃乾淨，然後我就住了進去。

小早問過我：「為什麼不回家住？賀叔一個人也挺孤單的吧？」我搖搖頭，什麼也沒說。

小早也知道，賀建強不是我的親爸。也許她以為因為這個，我和賀建強有了什麼恩怨糾葛，她也不再追問。

我和賀建強的恩怨究竟是什麼，我從未告訴任何人。因為那是我至死都想忘記的事。

3

母親還健康的時候，賀建強對我是不錯的。母親生病那年我十三歲，得了慢性腎炎的她辦理了病退，在家養病。到了我十六歲那年，她基本上就長期住在醫院裡。

那年冬天一個下雪的夜裡，家裡的暖氣壞了，我縮進被子裡瑟瑟發抖。賀建強進了我的屋，他說要給我加床被子。可蓋在我身上的，除了被子，還有他的身體。空氣裡都是尖利冰冷的刃。他帶來的被子沒有蓋住我們兩個人。我的身體一半露在外面，上半身被他用被子蓋住，我一直記得皮膚露在空氣裡的感覺。我覺得所有裸露的地方都被那利刃砍傷，又被鍍上了一層腥惡的黑色油污，

那種陰冷油膩的感覺一直跟著我，並且漸漸在我的全身氤氳開來。肚臍、肋骨、胸、脖子，後來是我的嘴唇、鼻子、眼睛、額頭。漸漸的，這樣的事情變得頻繁起來。到了後來，他不再用被子蓋住我，而是把被子甩到一邊，面對我如死灰般麻木的眼神，他也不再躲避。我們相互直視，他的眼裡、心裡，已經沒有半分羞恥。

母親在我上大學的第一個月去世了。然後，賀建強開始來學校找我。他送給我的舍友很多禮物，有零食，還有附近商場的購物卡。在舍友們看來，他就是一個慷慨親和、人畜無害的慈愛父親，而我是個叛逆冷漠、不近人情的混蛋女兒。她們一邊疏遠我，一邊又如忠誠的密探一樣，無時無刻地向賀建強告發我的行蹤。我今天吃了什麼、穿了什麼顏色的衣服，有沒有和男生說話。如果有，那男生是誰，我們都說了什麼。（三）