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聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

中原女人（三五）

張幸

結果她親兒子喝一杯牛奶、吃一個雞蛋，婆婆都會嘟嘟囔囔、罵罵咧咧──她的英文髒話都是在婆婆家學的。

這且算了，住進婆婆家，她立刻變成免費保母。工作回來，到家是晚上十一、二點，廚房一片狼藉，水槽裡堆著杯盤刀叉，垃圾箱滿得快溢出來。她想煮個麵，必須得先挽起袖子收拾廚房。早上，她一進廚房點火燒水，婆婆就問她：早上我們有什麼茶喝？

幾次三番，她向小帥抱怨，。帥說：她一輩子就這樣，你隨她去，她沒盤子用了，自己會洗。

隨她去了幾天，廚房依然如故。水槽、垃圾桶都散發臭味了，實在看不下去，還得挽起袖子來洗。

不吃她的，倒被他們吃。她放在冰箱裡準備上班帶的飯，一次次被人吃掉，髒飯盒扔在水池裡。

她不敢直接問婆婆，問上中學的小姑子。小姑子睜著無辜的眼睛：「是我吃的，媽媽說我可以吃。」

她沒話可說，掉頭回房間，以後只能買碗裝的方便麵帶去上班。

她在農場上早班、在麵包廠上下午班，收入尚可，希望能攢點錢，過一陣搬出去住。但小帥不喜歡她每天披星戴月出去、披星戴月回來：「每天見不到你，我們結婚有什麼意義？」

她想也是。辭了農場，只在麵包廠做，早上在家，下午從兩點做到十點。雖然下班晚，但是晚上的時間算加班，工資加倍。

她這邊剛上軌道，小帥剛上沒多久的班出了狀況。他不聽老闆指令，固持己見，跟老闆吵翻，甩手辭職。又變成她一個人有收入。

趕上有一段時間麵包廠業務量減少，工時縮短，一個月只有四百元收入。交了婆婆的房租，只剩兩百元。（三五）

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