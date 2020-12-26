這邊我剛剛打完報警電話，樓上的老女人已經在砸我家的大門。明明用的是拳頭，卻砸出了錘子的氣勢。

我開門讓她進屋，她撲在陽台邊上，拚命伸手想去拉孫女，但手哪有這麼長！老女人哭著求我，從空調機上爬下去，救她的孫女。我十分為難，如果我有救人的能力，還用你說嗎？

幸虧樓下的老頭也在家，聽到聲音出來陽台，拉住了姑娘的胳膊。可是，老頭與姑娘之間，隔著防盜網。更可恨的是，老頭是一個人在家的，如果他去開門讓人進去，必須要放開小姑娘。所以救人，必須要在我家進行。

我身邊的老太婆瘋了一樣，見我不敢爬出牆外，救她的孫女，自己從我家搬來凳子墊腳，準備爬出去救人。我趕緊把她攔下。她這麼爬出去救人，無異於自殺，她自己摔下去的時候，搞不好撞一下孫女──那就兩個都沒得救了。

大概十來分鐘吧，有兩個員警出現在我家──消防員還未到。離我們最近的派出所就在我們社區邊上，的確很近。員警問我有沒有繩子。沒有，我說。床單、床單，能借用一下嗎？我說可以，但繩子似乎好點。

我讓他們等下，拿上剪刀衝去樓頂天台，剪下所有的晾衣繩，把幾根細細的晾衣繩結成一股，做了兩根長繩子。

一位員警腰間綁著繩子，另一端綁在我家陽台的窗柱上。為了保險 起見，留在裡面的員警把繩子也綁在他的手上。另一條準備用來綁小姑娘的繩子，則綁在空調機支架上。

就在員警要往外爬時，我趕緊叫停，告訴他們，兩根繩子應該調換一下位置。相對來說，空調架的承受力遠超過鋁合金的窗柱，而員警同志的體重也遠遠超過小姑娘。於是大家手忙腳亂地重新布置繩子。（一七）